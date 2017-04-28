Трамп: группировка ИГ должна потерпеть унизительное поражение

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НЬЮ-ЙОРК, 28 апреля. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Борьба с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) должна закончиться не просто ее поражением, а унизительным поражением. Такое заявление сделал президент США Дональд Трамп в переданном в четверг интервью агентству Reuters.
"Я должен сказать, что конец наступит. И он должен быть унизительным", - подчеркнул глава государства.
Трамп не раскрыл, каким именно образом он планирует довести борьбу с ИГ до победного завершения. "Им (террористам) конец. В обратном случае будет тяжело", - заявил он.
Президент в очередной раз повторил позицию о том, что защита Саудовской Аравии обходится США слишком дорого. "Говоря откровенно, Саудовская Аравия обходится с нами несправедливо, потому что мы выбрасываем на ветер огромные деньги, обороняя эту страну", - сказал Трамп. "Никто не будет связываться с Саудовской Аравией, потому что за ней приглядываем мы. Но они нам за это платят нечестно", - добавил он.
Президент сообщил о проработке своего визита в Саудовскую Аравию во второй половине мая.
Глава Пентагона Джеймс Мэттис на прошлой неделе нанес визиты в Саудовскую Аравию, Египет, Израиль, Катар и Джибути. На пресс-конференции в Эр-Рияде министр обороны сообщил, что президент США Трамп может в скором времени совершить визит в Эр-Рияд. Мэттис был принят королем Сальманом бен Абдель Азиз Аль Саудом, на встрече присутствовали наследный принц Мухаммед бен Наиф Аль Сауд и министр иностранных дел Адель аль-Джубейр.