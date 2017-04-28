МИД КНР: Пекин и Москва поддерживают тесные контакты по проблеме Корейского полуострова

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ПЕКИН, 28 апреля. /Корр. ТАСС Андрей Кириллов/. Китай и Россия, поддерживая отношения всестороннего стратегического партнерства, ведут тесные консультации по международным вопросам, включая проблему Корейского полуострова. Об этом, как сообщает на своей странице МИД КНР, заявил министр иностранных дел КНР Ван И на встрече с заместителем министра иностранных дел РФ Геннадием Гатиловым в рамках специального заседания Совета Безопасности ООН.
"В настоящее время существует опасность эскалации ситуации на Корейском полуострове вплоть до ее выхода из- под контроля", - цитирует министерство слова главы китайской дипломатии.
Инициатива китайской стороны "движения по двум путям" и "взаимного прекращения", отметил Ван И, "совпадает с соответствующим предложением российской стороны", обе стороны будут продолжать поддерживать тесное взаимодействие по разрешению проблемы Корейского полуострова.