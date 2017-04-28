Пхеньян предупредил, что КНДР нанесет беспощадные удары по Южной Корее в случае провокации

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ПХЕНЬЯН, 28 апреля. /Корр. ТАСС Юрий Сидоров/. Армия КНДР "готова нанести беспощадные удары по Южной Корее в случае провокаций с ее стороны". С таким заявлением выступил представитель Комитета КНДР по мирному объединению Кореи (КМОК), курирующего отношения между Севером и Югом.
"Армия КНДР нанесет беспощадные удары по Южной Корее, если ее марионеточный режим осмелится совершить провокацию совместно со своим американским хозяином", - подчеркивается в нем.
Комитет критикует исполняющего обязанности президента Республики Корея (РК) Хван Гё Ана, который "настойчиво призывает к усилению конфронтации с соотечественниками на Севере и высказывается за укрепление военного союза с США".
Представитель КМОК отметил, что "даже Вашингтон выводят из равновесия сведения о быстро возрастающей мощи ударных ядерных средств КНДР". Поэтому, подчеркивается в статье, в Пхеньяне "считают смехотворными рассуждения южнокорейского режима об "ударе возмездия" со стороны Сеула".
Ранее Хван Гё Ан, который в настоящее время является верховным главнокомандующим РК, отдал приказ вооруженным силам быть готовыми дать немедленный ответ в случае осуществления КНДР новых военных провокаций. "Призываю военных внимательно следить за возможными северокорейскими провокациями, повысить боеготовность и быть готовыми дать немедленный ответ", - подчеркнул Хван Гё Ан на заседании кабинета министров, напомнив о проведенном КНДР недавно неудачном ракетном пуске, он заметил, что Пхеньян может осуществить новые подобные действия "в любой момент".
Заявление и.о. президента прозвучало на фоне распространяющейся в некоторых СМИ информации о возможном проведении КНДР до конца апреля очередного ядерного испытания или запуска межконтинентальной баллистической ракеты.