Тиллерсон заявил, что РФ и США не решали свои крупные проблемы в ходе его визита в Москву

ВАШИНГТОН, 28 апреля. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Москва и Вашингтон не занимались решением крупных проблем в своих двусторонних отношениях в ходе недавнего визита госсекретаря Рекса Тиллерсона в столицу России. Такое видение данных переговоров, состоявшихся в Москве 11-12 апреля, Тиллерсон изложил в четверг в интервью National Public Radio.

"Мы ничего не решили на той встрече", - сказал шеф американской дипломатии, имея в виду серию прошедших в российской столице переговоров. Как он утверждал, России на данном этапе следует стать "позитивной частью глобального миропорядка, а не подрывающей частью".

В схожем ключе Тиллерсон и помощник президента США по национальной безопасности генерал Герберт Макмастер высказывались перед визитом госсекретаря в Москву. Они старались представить дело так, будто дальнейшая траектория развития российско-американских отношений зависит только от Москвы. Когда у Макмастера в эфире телекомпании Fox спросили, что собой представляют на данном этапе отношения США с Москвой и президентом Владимиром Путиным, советник американского лидера ответил: "Сегодня они могут стать любыми, какими их хотят видеть россияне".

Госсекретарь США также отметил, что руководству России по крайней мере "не нужно вычислять, кто таков этот парень Рекс Тиллерсон", поскольку стороны на протяжении долгого времени взаимодействовали в бытность последнего главой нефтяной компании ExxonMobi. Тиллерсон выразил надежду на то, что его склонность выражать мысли "чрезвычайно открыто, чрезвычайно откровенно" пойдет на пользу российско-американскому диалогу. "Я обнаружил при прежнем взаимодействии с российскими руководителями, что они это уважают", - добавил Тиллерсон. В полном виде интервью с ним будет выпущено в эфир позднее сегодня.