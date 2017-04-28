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Тиллерсон на заседании СБ ООН поднимет вопрос о новых мерах против КНДР

Международная панорама
28 апреля, 7:16 UTC+3 ООН /Корр. ТАСС, Олег Зеленин

Официальный представитель американской администрации напомнил, что СБ ООН "отвечает за реагирование на угрозы международному миру и безопасности"

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ООН, 28 апреля. /Корр. ТАСС Олег Зеленин/. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон планирует поднять в Совете Безопасности ООН вопрос о необходимости принятия "дальнейших значительных мер" в отношении КНДР в случае продолжения страной разработки ядерного оружия и баллистических ракет. Об этом заявил в четверг ТАСС официальный представитель американской администрации, комментируя предстоящее министерское заседание Собвеза.

Он напомнил, что СБ ООН "отвечает за реагирование на угрозы международному миру и безопасности". "Госсекретарь использует эту возможность, чтобы укрепить наше общее обязательство, которое состоит в принятии дальнейших значительных мер против КНДР, если она продолжит нарушать свои международные обязательства", - сказал собеседник агентства. По его словам, Тиллерсон также собирается обсудить с главами МИД других государств, которые прибудут в Нью-Йорк для участия в заседании, "растущую северокорейскую угрозу для глобальной безопасности, и то, как международное сообщество может убедить Пхеньян прекратить свои дестабилизирующие действия и отказаться от ядерной и ракетной программ".

На заседании Совбеза ожидается участие генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, а также глав МИД ряда стран, в том числе Великобритании, Казахстана, Китая, Сенегала, Эфиопии, Южной Кореи и Японии. Россию на встрече будет представлять заместитель министра иностранных дел Геннадий Гатилов. Как сообщил ТАСС осведомленный источник в ООН, делегация КНДР не обращалась с запросом об участии в дискуссии.

Заседание состоится на фоне обострения ситуации на Корейском полуострове, спровоцированного ракетными и ядерными испытаниями, которые КНДР провела в последние месяцы. Пхеньян считает их справедливым ответом на военные учения, которые проводят США и Южная Корея. За последние 10 лет СБ ООН принял шесть резолюций с санкциями в отношении КНДР.

На прошлой неделе заместитель постоянного представителя КНДР при ООН Ким Ин Рён предупредил, что США дестабилизируют ситуацию на Корейском полуострове, и "в любой момент" в регионе может начаться "термоядерная война". В ответ на это постпред США Никки Хейли заявила, что в Вашингтоне "не ищут драки" с Пхеньяном и посоветовала не затевать ее.

В среду постпредство КНДР при ООН выступило с заявлением, в котором предупредило, что Пхеньян не боится войны с Соединенными Штатами и не сомневается, что одержит победу в "смертельно опасной схватке с американскими империалистами". Страна пригрозила "внезапной упреждающей атакой" в ответ на военные маневры, проходящие у ее берегов. В тот же день глава Тихоокеанского командования (ПАКОМ) Вооруженных сил США адмирал Харри Харрис сообщил, что американская сторона в настоящий момент рассматривает "все варианты действий" в отношении КНДР. По словам адмирала, у Пентагона подготовлено "множество вариантов нанесения превентивного удара" по Северной Корее.

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Ракетные запуски в КНДР Ситуация на Корейском полуострове
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