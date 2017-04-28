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ВВС Японии провели учения с палубной авиацией авианосца США Carl Vinson

Международная панорама
28 апреля, 7:38 UTC+3 ТОКИО /Корр. ТАСС, Василий Головнин

Министр обороны Японии Томоми Инада заявила, что "нынешние учения призваны повысить сдерживающую мощь военного союза с США"

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ТОКИО, 28 апреля. /Корр. ТАСС Василий Головнин/. Боевые самолеты ВВС Японии провели совместные учения с палубной авиацией американского атомного авианосца Carl Vinson. Тренировки по отработке взаимодействия прошли над океаном в районе к востоку от острова Окинава, сообщило на своем интернет-сайте командование японских Военно-воздушных сил самообороны.

Как заявила в ходе пресс-конференции в Токио министр обороны страны Томоми Инада, "нынешние учения призваны повысить сдерживающую мощь нашего военного союза с США". Ранее их предполагалось провести 26 апреля, однако совместные тренировки авиации были отложены из-за плохой погоды.

Продвигающаяся к Корейскому полуострову ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем Carl Vinson с 23 апреля проводит также учения с ракетными эсминцами морских Сил самообороны Японии "Асагара" и "Самидарэ". Они фактически действуют в составе этого соединения, взяв на себя часть функций по его противоракетной обороне.

Интенсивные японо-американские военные учения проходят на фоне обострения ситуации на Корейском полуострове в связи с участившими ракетными пусками КНДР, которые вызывают серьезную обеспокоенность у Токио и Вашингтона.

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