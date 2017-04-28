СМИ: нападение на КНДР обернется для США бумерангом

ПХЕНЬЯН, 28 апреля. /Корр. ТАСС Юрий Сидоров/. Вашингтону не удастся запугать Пхеньян, "нападение на КНДР обернется для Соединенных Штатов бумерангом". С таким предупреждением выступила газета Rodong Sinmun - орган ЦК Трудовой партии Кореи. Как отмечается в статье, администрация Дональда Трампа "после ничем не оправданной ракетной атаки на Сирию выдвигает в сторону Корейского полуострова ударную группировку ВМС США во главе с атомным авианосцем Carl Vinson, чтобы оказать давление на Пхеньян".

Тем самым, отмечает газета, "США вновь выступают в роли нарушителя спокойствия и мира, агрессора, грубо нарушающего суверенитет других стран".

По мнению Rodong Sinmun, Трамп "не извлек никаких полезных уроков из ошибок, допущенных его предшественником (Бараком) Обамой, который пытался изолировать КНДР с помощью санкций и давления". "Вашингтон глубоко заблуждается, если считает, что нападение на Сирию с использованием крылатых ракет могло напугать КНДР", - подчеркивает издание.

"Народ и армия страны будут по-прежнему создавать мощную социалистическую державу, укрепляя единство, на основе принципа опоры на собственные силы", - резюмирует Rodong Sinmun.

На взгляд главы американской администрации, нынешняя напряженность между Вашингтоном и Пхеньяном способна перерасти в крупный вооруженный конфликт. Об этом Трамп заявил в четверг в интервью информационному агентству Reuters.

"Есть шанс того, что мы можем дойти до крупного конфликта с Северной Кореей. Безусловно", - подчеркнул американский лидер. В связи с этим он заверил, что США выступают за мирное преодоление кризиса на Корейском полуострове. "Нам бы хотелось урегулировать вещи дипломатическим путем, но это чрезвычайно сложно", - сказал Трамп.