Власти Японии заявили о возможности перехватывать ракеты КНДР с отравляющими веществами

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ТОКИО, 28 апреля. /Корр. ТАСС Василий Головнин/. Силы ПРО Японии имеют возможность перехватывать баллистические ракеты КНДР с боеголовками, начиненными химическими веществами, которые из-за термического воздействия будут терять свои поражающие свойства. Об этом говорится в обнародованном письменном ответе правительства страны на запрос одного из депутатов парламента.
"Нервно-паралитический газ зарин и другие химические вещества в результате взрыва при перехвате будут выжжены высокой температурой, а также распылятся в воздухе", - отмечается в документе. При этом они со значительной долей вероятности потеряют свои поражающие свойства, говорится в ответе кабинета министров, передает информационное агентство Kyodo.
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ 13 апреля заявил в парламенте, что КНДР, по данным Токио, имеет баллистические ракеты с боеголовками, начиненными зарином. По его словам, Пхеньян может нанести ими удар по японской территории. Западные эксперты утверждают, что КНДР обладает большими запасами боевых химических веществ в размере от 2 до 5 тыс. тонн.