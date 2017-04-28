Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Добрости
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 28.04:
$ 56.97
€ 62.17
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Власти Японии заявили о возможности перехватывать ракеты КНДР с отравляющими веществами

Международная панорама
28 апреля, 7:54 UTC+3 ТОКИО /Корр. ТАСС, Василий Головнин

Ранее премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что КНДР, по данным Токио, имеет баллистические ракеты с боеголовками, начиненными зарином

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТОКИО, 28 апреля. /Корр. ТАСС Василий Головнин/. Силы ПРО Японии имеют возможность перехватывать баллистические ракеты КНДР с боеголовками, начиненными химическими веществами, которые из-за термического воздействия будут терять свои поражающие свойства. Об этом говорится в обнародованном письменном ответе правительства страны на запрос одного из депутатов парламента.

"Нервно-паралитический газ зарин и другие химические вещества в результате взрыва при перехвате будут выжжены высокой температурой, а также распылятся в воздухе", - отмечается в документе. При этом они со значительной долей вероятности потеряют свои поражающие свойства, говорится в ответе кабинета министров, передает информационное агентство Kyodo.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ 13 апреля заявил в парламенте, что КНДР, по данным Токио, имеет баллистические ракеты с боеголовками, начиненными зарином. По его словам, Пхеньян может нанести ими удар по японской территории. Западные эксперты утверждают, что КНДР обладает большими запасами боевых химических веществ в размере от 2 до 5 тыс. тонн.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Ракетные запуски в КНДР Ситуация на Корейском полуострове
Страны
КНДР Япония
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Она стала моими глазами": как дрессируют собак для незрячих людей
Предвыборные плакаты Марин Ле Пен и Эмманюэля Макрона
Выборы во Франции: битва внесистемных кандидатов
"Поселились далеко от всех: живем тихо". Жизнь Романовых в изгнании глазами последней императрицы
Фото
15
Протесты в Венесуэле: причины и реакция
Вуди Аллен и Майкл Джексон в Studio 54, апрель 1977 года
16
Studio 54: клуб, где звезды вспыхивали быстро
10
Военные Южной Кореи и США "отразили" учебную атаку КНДР на их передовые посты
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Белый дом причислил предполагаемую изоляцию России в ООН к достижениям Трампа
2
Актер из сериала "Интерны" умер в Москве
3
На лидера украинских радикалов Ляшко завели дело о незаконном обогащении
4
Трамп хочет получить от Южной Кореи $1 млрд за развертывание ПРО THAAD
5
Аргентинская писательница — о жизни в Москве и том, почему русские не улыбаются
6
Стивен Хокинг назвал искусственный интеллект "возможным убийцей человеческой цивилизации"
7
Экипаж судна "Лиман" вернут в Россию самолетом
Темы дня
Загрузка...
Реклама