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СМИ: оснащенные видеокамерами полицейские начали патрулировать улицы Нью-Йорка

Международная панорама
28 апреля, 8:45 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Наталья Славина

К концу 2019 года камеры станут неотъемлемой частью оснащения 22 тысяч сотрудников департамента полиции города

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НЬЮ-ЙОРК, 28 апреля. /Корр. ТАСС Наталья Славина/. Полицейский департамент Нью-Йорка запустил пробную программу по оснащению сотрудников видеокамерами. В четверг первые 50 офицеров с прикрепленными к форме записывающими устройствами начали патрулировать улицы города, пишет газета New York Daily News.

Регистратор крепится к галстуку в области груди и осуществляет цифровую видеозапись происходящего в высоком качестве. На первых порах оснащенные такими устройствами несколько полицейские будут работать в вечернее время суток, уже к 2018 году видеокамеры получат 5 тысяч офицеров. К концу 2019 года камеры станут неотъемлемой частью оснащения 22 тысяч сотрудников департамента полиции города, обещают власти Нью-Йорка.

Согласно установленным правилам, видеокамеры должны обязательно работать, если полицейский применяет к потенциальному правонарушителю силу, при осуществлении ареста, в случае предложения добровольно сдаться и при любом взаимодействии с людьми, которые подозреваются в совершении преступления. Регистраторы также должны вести запись во время проведения обыска людей и их имущества, при любом реагировании полицейского на совершаемое преступление, а также в случае взаимодействия с эмоционально неуравновешенными людьми.

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио назвал историческим день, когда на улицы города вышли первые офицеры полиции, оснащенные видеокамерами. "Это означает новый этап работы полицейских Нью-Йорка, что должно способствовать еще большей прозрачности и подконтрольности несения их службы", - отметил он.

Пробная программа городских властей встретила критику со стороны общественности. Некоторые считают, что полицейским предоставлено слишком много свободы в праве решать, включать камеру или оставить ее в нерабочем состоянии. Группа, осуществляющая общественный контроль за работой полицейских (Communities United for Police Reform), выступила с заявлением, призвав граждан самостоятельно осуществлять запись действий сотрудников правоохранительных органов на мобильные устройства, чтобы иметь доказательства своей правоты в случае возможных конфликтных ситуаций.

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