Правоохранительные органы ФРГ задержали на юге страны предполагаемого участника ИГ

БЕРЛИН, 28 апреля. /Корр. ТАСС Вячеслав Филиппов/. Правоохранительные органы ФРГ задержали в пятницу на юге страны сирийца - предполагаемого участника террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Об этом сообщила федеральная прокуратура в Карлсруэ.

По данным ведомства, 23-летний сириец был задержан в районе Биберах (федеральная земля Баден-Вюртемберг). В его квартире прошли обыски.

Следствие исходит из того, что весной 2013 года мужчина присоединился к ИГ и принимал участие в боевых действиях в Сирии. Как ожидается, уже в пятницу будет выдан ордер на его арест.