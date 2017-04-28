Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Добрости
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 28.04:
$ 56.97
€ 62.17
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Правоохранительные органы ФРГ задержали на юге страны предполагаемого участника ИГ

Международная панорама
28 апреля, 9:43 UTC+3 БЕРЛИН /Корр. ТАСС, Вячеслав Филиппов

По данным следствия, что весной 2013 года мужчина присоединился к ИГ и принимал участие в боевых действиях в Сирии

Поделиться
Материал из 1 страницы

БЕРЛИН, 28 апреля. /Корр. ТАСС Вячеслав Филиппов/. Правоохранительные органы ФРГ задержали в пятницу на юге страны сирийца - предполагаемого участника террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Об этом сообщила федеральная прокуратура в Карлсруэ.

По данным ведомства, 23-летний сириец был задержан в районе Биберах (федеральная земля Баден-Вюртемберг). В его квартире прошли обыски.

Следствие исходит из того, что весной 2013 года мужчина присоединился к ИГ и принимал участие в боевых действиях в Сирии. Как ожидается, уже в пятницу будет выдан ордер на его арест.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Борьба с "Исламским государством"
Страны
Германия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Она стала моими глазами": как дрессируют собак для незрячих людей
Предвыборные плакаты Марин Ле Пен и Эмманюэля Макрона
Выборы во Франции: битва внесистемных кандидатов
"Поселились далеко от всех: живем тихо". Жизнь Романовых в изгнании глазами последней императрицы
Фото
15
Протесты в Венесуэле: причины и реакция
Вуди Аллен и Майкл Джексон в Studio 54, апрель 1977 года
16
Studio 54: клуб, где звезды вспыхивали быстро
10
Военные Южной Кореи и США "отразили" учебную атаку КНДР на их передовые посты
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Трамп хочет получить от Южной Кореи $1 млрд за развертывание ПРО THAAD
2
В России вступают в силу новые правила выплат по ОСАГО
3
Тиллерсон заявил, что РФ и США не решали свои крупные проблемы в ходе его визита в Москву
4
Белый дом причислил предполагаемую изоляцию России в ООН к достижениям Трампа
5
Аргентинская писательница — о жизни в Москве и том, почему русские не улыбаются
6
Стивен Хокинг назвал искусственный интеллект "возможным убийцей человеческой цивилизации"
7
На лидера украинских радикалов Ляшко завели дело о незаконном обогащении
Темы дня
Загрузка...
Реклама