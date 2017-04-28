Правоохранительные органы ФРГ задержали на юге страны предполагаемого участника ИГ

Гособвинение требует 3,5 года колонии для ловца покемонов в храме ЕкатеринбургаПроисшествия 28 апреля, 10:32
Прокуратура проверит сообщения о гибели всей рыбы в уральском озере КунашакНовости Урала 28 апреля, 10:22
Россия вышла на уровень сокращения нефтедобычи в 300 тыс. баррелейЭкономика и бизнес 28 апреля, 10:21
IAAF пока не определилась в вопросе допуска личных тренеров легкоатлетов РФ на ЧМСпорт 28 апреля, 10:19
СМИ: "Северная верфь" будет проводить еще один конкурсТранспорт 28 апреля, 10:18
Обещанного 100 дней ждут: чего Дональд Трамп добился в кресле президента СШАМеждународная панорама 28 апреля, 10:15
Ямал - лидер российской Арктики по объему инвестицийНовости партнеров 28 апреля, 10:11
Глава Донецкой администрации заявил, что Ростовская область принадлежит УкраинеМеждународная панорама 28 апреля, 10:09
Бывший замгубернатора Омской области Гамбург вышел на свободу по УДОПроисшествия 28 апреля, 10:08
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
БЕРЛИН, 28 апреля. /Корр. ТАСС Вячеслав Филиппов/. Правоохранительные органы ФРГ задержали в пятницу на юге страны сирийца - предполагаемого участника террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Об этом сообщила федеральная прокуратура в Карлсруэ.
По данным ведомства, 23-летний сириец был задержан в районе Биберах (федеральная земля Баден-Вюртемберг). В его квартире прошли обыски.
Следствие исходит из того, что весной 2013 года мужчина присоединился к ИГ и принимал участие в боевых действиях в Сирии. Как ожидается, уже в пятницу будет выдан ордер на его арест.