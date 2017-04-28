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Вандалы осквернили могилу жертв Холокоста в Тернопольской области

Международная панорама
28 апреля, 9:24 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 28, апреля. /ТАСС

По словам председателя областной еврейской общины Игоря Банзерука, это уже шестой акт вандализма на могиле жертв Холокоста в селе Петрыкив

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КИЕВ, 28 апреля. /ТАСС/. Памятный камень на могиле жертв Холокоста в селе Петрыкив Тернопольской области осквернили неизвестные. Об этом сообщил председатель областной еврейской общины Игорь Банзерук.

"Сейчас собираем общину и будем очищать памятник от нечистот", - сказал Банзерук "Укринформу", подтвердив факт осквернения.

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Общественники в связи с происшествием обратились в полицию, Службу безопасности Украины и уведомили консула Израиля на Украине Геннадия Полищука.

По словам Банзерука, это уже шестой акт вандализма на могиле жертв Холокоста в селе Петрыкив. Но ни разу никто задержан не был.

В окрестностях села, где расположен памятник, во время Великой Отечественной войны проводились массовые расстрелы евреев из местного гетто. Оно, по данным Научного центра иудаики и еврейского искусства имени Фаины Петряковой, считалось крупнейшим в Галичине. На месте, где погибли более 5 тысяч евреев, в 1990-х годах был установлен мемориальный знак с надписью: "В память пресвятых мучеников-евреев, жестоко уничтоженных нацистскими убийцами и здесь похороненных".

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