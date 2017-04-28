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Атамбаев: внедрение биометрических паспортов поможет провести в Киргизии честные выборы

Международная панорама
28 апреля, 9:33 UTC+3 БИШКЕК /Корр. ТАСС, Вадим Нешкумай

Президент Киргизии назвал начало перехода Киргизстана на биометрические электронные паспорта знаковым событием, имеющим "огромное значение в деле создания в стране цифрового общества"

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БИШКЕК, 28 апреля. /Корр. ТАСС Вадим Нешкумай/. Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев уверен, что введение биометрических электронных паспортов поможет проведению в стране честных и открытых выборов. Об этом он заявил во время встречи с премьер-министром республики Сооронбаем Жээнбековым и главой своей администрации Сапаром Исаковым, сообщила пресс-служба главы киргизского государства.

"Президент подчеркнул, что начало перехода Киргизстана на биометрические электронные паспорта - это знаковое событие, имеющее огромное значение в деле создания в стране цифрового общества", - говорится в сообщении. Атамбаев также считает, что введение таких документов позволит достичь "качественно новых результатов" в проводимой в стране работе по обеспечению транспарентности всех процессов, борьбе с коррупцией, проведению чистых и прозрачных выборов, обеспечению безопасности.

В свою очередь премьер заверил, что внедрение биометрических паспортов в республике является одним из "базовых условий" для создания электронного правительства и вхождения страны в "цифровое будущее". "С помощью биометрического паспорта граждане получат расширенный доступ к качественному электронному обслуживанию населения, ко всем государственным и муниципальным услугам без необходимости сбора бумажных справок", - приводит пресс- служба слова Жээнбекова.

Он сообщил, что граждане Киргизии смогут получить новый биометрический электронный паспорт бесплатно с 1 мая по 31 декабря нынешнего года. "Время для получения паспорта нового образца сокращается в два раза - до 14 дней с момента подачи заявления", - уточнил премьер. По его мнению, новый образец документа будет соответствовать всем международным стандартам и станет первым электронным паспортом в Центрально-Азиатском регионе.

Ближайшие выборы в Киргизии состоятся осенью нынешнего года, будет избран новый глава государства. Атамбаев не имеет права принимать в них участие, поскольку одному и тому же человеку закон запрещает дважды занимать главный государственный пост в стране.

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