СМИ: в Италии арестован предполагаемый террорист, еще один депортирован

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РИМ, 28 апреля. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Один африканец арестован по подозрению в террористической деятельности и еще один был выслан из страны по итогам антитеррористической операции итальянской полиции. Об этом сообщает ANSA.
По данным агентства, 27-летний гражданин Конго, некогда содержавшийся в центре временного приема в Бриндизи (юг Апеннин), а ныне проживающий в Германии, и 22-летний марокканец были связаны с действующей в Берлине террористической ячейкой, присягнувшей на верность группировке "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) и готовившей теракты.
Кроме того, как удалось выяснить итальянским следователям, марокканец находился в контакте с "берлинским киллером" Анисом Амри, совершившим в конце прошлого года теракт на рождественском рынке в германской столице и убитым через несколько дней итальянскими полицейскими на окраине Милана.