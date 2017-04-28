Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Добрости
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 28.04:
$ 56.97
€ 62.17
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Премьер Венгрии заявил о завершении строительства второго ряда заграждений на границе

Международная панорама
28 апреля, 9:54 UTC+3 ВЕНА ВЕНА 28, апреля. /ТАСС

Заграждения, возведенные с целью ограничить приток нелегальных мигрантов, имеют протяженность 155 метров, а высоту - три метра

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВЕНА, 28 апреля. /ТАСС/. Строительство второго ряда заграждений на венгро-сербской границе, призванных ограничить приток нелегальных мигрантов в Венгрию, завершено. Об этом заявил в пятницу премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

"Протяженность заграждений составляет 155 метров, а высота - 3 метра, они способны остановить любое количество людей", - приводит агентство Рейтер слова венгерского премьера.

Смотрите также

ЕСПЧ обязал Венгрию разъяснить условия содержания беженцев в закрытых лагерях

Меркель: Венгрия должна придерживаться норм ЕС в области миграционной политики

МИД Венгрии отверг обвинения УВКБ ООН из-за закона о мигрантах

В ООН обеспокоены принятыми парламентом Венгрии законами о мигрантах

Возведение заградительных конструкций завершилось раньше предполагаемого срока - еще в марте Орбан обещал, что их строительство будет завершено к концу мая. Тогда он утверждал, что "заграждение сможет предотвратить любую очередную волну мигрантов из Турции". Теперь же Орбан смягчил риторику, заявив, что "Турция является членом НАТО и союзником" Венгрии, в связи с чем к ней и к турецкому народу следует "относиться со всем должным уважением".

Венгрия с самого начала миграционного кризиса занимала жесткую позицию по отношению к беженцам и была первой страной в Евросоюзе, которая прекратила пускать на свою территорию приезжих с Ближнего Востока, а также начала строительство заграждений на своих границах. В сентябре 2015 года власти ввели режим чрезвычайной ситуации в двух южных регионах в связи с тем, что подавляющее большинство нелегалов попали на территорию страны через сербско-венгерскую границу.

Тогда же был закрыт основной пограничный переход, железнодорожные пути были взяты под охрану полиции, к пограничным пунктам стянули усиленные подразделения военнослужащих, в стране вступили в силу более жесткие правила пересечения границы. Венгрия стала отказывать в предоставлении убежища тем мигрантам, кто прибыл транзитом через Сербию, не запросив там убежища, а в конце февраля этого года на границе с Сербией началось строительство второго забора с целью полного предотвращения проникновения нелегальных мигрантов.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Проблема нелегальной миграции в Европе
Страны
Венгрия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Она стала моими глазами": как дрессируют собак для незрячих людей
Предвыборные плакаты Марин Ле Пен и Эмманюэля Макрона
Выборы во Франции: битва внесистемных кандидатов
"Поселились далеко от всех: живем тихо". Жизнь Романовых в изгнании глазами последней императрицы
Фото
15
Протесты в Венесуэле: причины и реакция
Вуди Аллен и Майкл Джексон в Studio 54, апрель 1977 года
16
Studio 54: клуб, где звезды вспыхивали быстро
10
Военные Южной Кореи и США "отразили" учебную атаку КНДР на их передовые посты
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Трамп хочет получить от Южной Кореи $1 млрд за развертывание ПРО THAAD
2
В России вступают в силу новые правила выплат по ОСАГО
3
Тиллерсон заявил, что РФ и США не решали свои крупные проблемы в ходе его визита в Москву
4
Белый дом причислил предполагаемую изоляцию России в ООН к достижениям Трампа
5
Аргентинская писательница — о жизни в Москве и том, почему русские не улыбаются
6
Стивен Хокинг назвал искусственный интеллект "возможным убийцей человеческой цивилизации"
7
На лидера украинских радикалов Ляшко завели дело о незаконном обогащении
Темы дня
Загрузка...
Реклама