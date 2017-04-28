Премьер Венгрии заявил о завершении строительства второго ряда заграждений на границе

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ВЕНА, 28 апреля. /ТАСС/. Строительство второго ряда заграждений на венгро-сербской границе, призванных ограничить приток нелегальных мигрантов в Венгрию, завершено. Об этом заявил в пятницу премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
"Протяженность заграждений составляет 155 метров, а высота - 3 метра, они способны остановить любое количество людей", - приводит агентство Рейтер слова венгерского премьера.
Возведение заградительных конструкций завершилось раньше предполагаемого срока - еще в марте Орбан обещал, что их строительство будет завершено к концу мая. Тогда он утверждал, что "заграждение сможет предотвратить любую очередную волну мигрантов из Турции". Теперь же Орбан смягчил риторику, заявив, что "Турция является членом НАТО и союзником" Венгрии, в связи с чем к ней и к турецкому народу следует "относиться со всем должным уважением".
Венгрия с самого начала миграционного кризиса занимала жесткую позицию по отношению к беженцам и была первой страной в Евросоюзе, которая прекратила пускать на свою территорию приезжих с Ближнего Востока, а также начала строительство заграждений на своих границах. В сентябре 2015 года власти ввели режим чрезвычайной ситуации в двух южных регионах в связи с тем, что подавляющее большинство нелегалов попали на территорию страны через сербско-венгерскую границу.
Тогда же был закрыт основной пограничный переход, железнодорожные пути были взяты под охрану полиции, к пограничным пунктам стянули усиленные подразделения военнослужащих, в стране вступили в силу более жесткие правила пересечения границы. Венгрия стала отказывать в предоставлении убежища тем мигрантам, кто прибыл транзитом через Сербию, не запросив там убежища, а в конце февраля этого года на границе с Сербией началось строительство второго забора с целью полного предотвращения проникновения нелегальных мигрантов.