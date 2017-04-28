Глава Донецкой администрации заявил, что Ростовская область принадлежит Украине

КИЕВ, 28 апреля. /ТАСС/. Председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский заявил о якобы исторической принадлежности Ростовской области Украине. Об этом он сказал во время заседания коллегии Областной государственной администрации, пишет местное издание Depo.

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"Сейчас мы отстраиваем Донбасс. А уже после начнем восстанавливать Донбасс. Потому что Донбасс - это Луганская и Ростовская области", - подчеркнул Жебривский. "Я, конечно, очень поддерживаю возвращение Ростовской область в лоно Украины, но пока что будем развивать то, что есть", - добавил он.

Жебривский не в первый раз озвучивает идею передачи части российской территории Украине. Так, в июне 2016 года он заявил, что "рано или поздно мы должны вернуть исконно украинские земли - Курскую, Брянскую, Воронежскую, Ростовскую области и Краснодарский край". По его словам, это необходимо, потому что "там есть украинская сущность, украинская ментальность".