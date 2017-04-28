Японские политики позитивно оценили переговоры Абэ и Путина

ТОКИО, 28 апреля. /Корр. ТАСС Игорь Беляев/. Японская политическая элита и СМИ положительно оценили переговоры премьер-министра Японии Синдзо Абэ и президента РФ Владимира Путина, прошедшие в четверг Москве.

Генеральный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга назвал их успешными. "Это был большой успех", - подчеркнул он, комментируя достигнутую между лидерами двух стран договоренность об упрощении посещения Южных Курил бывшими японскими жителями. Суга также отметил, что переговоры Абэ и Путина были "содержательными и откровенными".

Генеральный секретарь правящей в Японии Либерально-демократической партии (ЛДП), во главе которой стоит премьер-министр Синдзо Абэ, Тосихиро Никаи, также дал положительную оценку прошедшим переговорам, в частности договоренности, касающейся совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах. "Территориальный вопрос является важнейшим фактором при достижении прорыва в японско-российских отношениях", - отметил он.

Глава партии "Комэйто" - младшего партнера ЛДП по правящей коалиции - Нацуо Ямагути пообещал всестороннюю поддержку переговорному процессу РФ и Японии. "Необходимо продвигать вперед диалог на всевозможных уровнях. В качестве члена правящего блока я хочу активно поддерживать эти процессы", - подчеркнул он.

Переговоры в центре внимания СМИ

Все центральные токийские газеты вынесли на первую полосу заметки о переговорах премьер-министра Японии и президента РФ, подробно изложили совместное заявление лидеров двух государств.

Газета Asahi подчеркнула, что переговоры длились около трех часов, "причем первые 90 минут они шли в очень узком формате, и главной темой обсуждения была совместная хозяйственная деятельность" на южных Курилах. Издание отметило, что затем Абэ и Путин, которые встречались уже в 17-й раз, около 50 минут общались тет-а-тет, обсуждая проблемы, связанные с КНДР и Сирией.

По мнению же газеты Yomiuri в ходе переговоров тет-а- тет, в которых принимали участие только личные переводчики лидеров двух государств, Синдзо Абэ и Владимир Путин обсуждали в первую очередь проблему "северных территорий" (так в Японии называют российские южные Курилы - прим. ТАСС).

Отличающаяся правыми взглядами газета Sankei в заголовок своей статьи о прошедших переговорах вынесла слова президента Путина о том, что российская сторона готова оказать помощь Японии в восстановлении АЭС "Фукусима-1".