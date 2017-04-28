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Fox: ИГ применяло в Ираке огромный бур для рытья тоннелей и нацистские боеприпасы

Международная панорама
28 апреля, 10:17 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Иван Пильщиков

По данным британской Conflict Armament Research, у террористов были изъяты патроны, произведенные в Германии в 1935 году

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НЬЮ-ЙОРК, 28 апреля. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Боевики террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) применяли в Ираке самодельный тоннелепроходческий комплекс, а также боеприпасы, изготовленные в нацистской Германии до Второй мировой войны. Об этом сообщил в четверг американский телеканал Fox News.

Его журналисты побеседовали с сотрудницей британской организации Conflict Armament Research (CAR) Девин Морроу, которая занимается изучением захваченного у экстремистов оружия и оборудования. В настоящее время эксперт работает в Ираке и пытается выявить каналы, по которым осуществлялось материальное обеспечение ИГ.

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© Валерий Шарифулин/ТАСС

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По словам специалиста, с помощью сконструированного ими бура боевики прокладывали тоннели под Мосулом, в которых прятались сами и хранили военное снаряжение. Подземные сооружения также использовались для внезапных атак и отступлений. Тоннелепроходческий комплекс был обнаружен иракскими военнослужащими в конце прошлого года.

Морроу также продемонстрировала изъятые у экстремистов ИГ в 2014 году в Ираке патроны, которые были произведены в Германии в 1935 году. "Это говорит о том, какой путь могут проделать боеприпасы", - констатировала эксперт. Она подчеркнула, что боевики сами изготавливали значительную часть применявшихся ими мин.

Как указала Морроу, едва ли в прошлом какие-то террористические группировки имели такое же техническое оснащение, как ИГ. "Тот уровень, какого достигли в ИГ в том, что касается производства собственных боеприпасов и оружия, является практически беспрецедентным, - приводит слова эксперта Fox News. - Мы не видели продукции такого качества в иных зонах конфликтов". Организация Conflict Armament Research ранее проводила исследования, касающиеся событий в Ираке, Сирии, Сомали, Южном Судане, Ливии и Йемене.

Военная кампания по освобождению Мосула от ИГ продолжается уже более шести месяцев, за это время иракским военным удалось установить полный контроль над восточной частью города и значительно продвинуться на западе. В уличных боях с террористами задействованы военизированные отряды полиции, силы быстрого реагирования и армейский спецназ, поддержку с воздуха оказывает правительственная авиация и ВВС западной коалиции во главе с США.

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