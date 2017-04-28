Скончалась еще одна жертва теракта в Стокгольме

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СТОКГОЛЬМ, 28 апреля. /Корр. ТАСС Ирина Дергачева/. Пятая жертва теракта в Стокгольме скончалась в госпитале от полученных травм. Об этом сообщает полиция.
"Женщина в возрасте 60 лет, которая проходила лечение в больнице в южной Швеции, скончалась утром 28 апреля в результате травм, полученных в связи с терактом на улице Дроттнинггатан. Женщина - пятая жертва теракта", - отмечается в пресс-релизе.
7 апреля угнанный грузовик, принадлежащий компании "Спендрупс", совершил наезд на людей на улице Дроттнинггатан в центре Стокгольма, проехав по ней 550 метров. По данным полиции, были ранены 15 человек, пятеро погибли. По делу о теракте прокуратурой задержан предполагаемый водитель, 39-летний Рахмат Акилов из Узбекистана. Обвинения ему будет предъявлены до 11 мая.