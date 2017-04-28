СМИ: более 100 человек пострадали во время беспорядков в Македонии

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. По меньшей мере 109 человек пострадали в Македонии во время протестов у здания парламента в Скопье, столице страны. Об этом сообщила в пятницу общественная телерадиокомпания Республики Македонии.

По ее данным, среди пострадавших 22 полицейских и трое депутатов Народного собрания республики.

В четверг оппозиция в Македонии в обход общей процедуры избрала спикера парламента. Затем активисты общественного движения "За единую Македонию" в знак протеста проникли в здание законодательного органа, заняли зал заседаний и учинили там беспорядки.