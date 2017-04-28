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"Нацфронт" сменил и. о. председателя сразу после назначения из-за упреков в ревизионизме

Международная панорама
28 апреля, 10:44 UTC+3 ПАРИЖ /Корр. ТАСС, Иван Батырев

Место опытного партийного функционера Жан-Жака Жалка займет один из соратников Марин Ле Пен, евродепутат Стев Бриуа

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ПАРИЖ, 28 апреля. /Корр. ТАСС Иван Батырев/. Руководство французской партии "Национальный фронт" приняло решение сменить временно исполняющего обязанности председателя, которым после временного отхода от дел Марин Ле Пен стал опытный партийный функционер Жан-Жак Жалк. Об этом сообщил в пятницу в эфире телеканала BFM TV заместитель председателя "Нацфронта" Луи Алио.

"Исполнять обязанности председателя продолжит Стев Бриуа, и на этом мы закроем вопрос", - сказал политик.

Евродепутат Стев Бриуа - один из преданных соратников Марин Ле Пен. С 2014 года он занимает пост мэра города Энен-Бомон на севере Франции - это "политическая вотчина" Ле Пен, где она пользуется наиболее широкой поддержкой электората. По сложившейся традиции, именно в Энен-Бомоне лидер "Нацфронта" отдает свой голос на выборах и там же ожидает результатов голосования в штабе вместе со своими сторонниками.

Жан-Жак Жалк приступил к временному исполнению обязанностей в начале этой недели. Почти сразу во французских СМИ появились публикации, указывавшие на недопустимые с точки зрения политкорректности высказывания, сделанные политиком в прошлом. В частности, утверждалось, что Жалк ставил под сомнение отдельные факты в официальной истории Холокоста в Германии во времена Второй мировой войны. "Он (Жалк) категорически и официально это оспаривает и будет добиваться правды в суде", - сообщил, комментируя эти упреки, Луи Алио.

В понедельник глава "Нацфронта" Марин Ле Пен объявила, что отходит на время от партийных дел, чтобы полностью сосредоточиться на кампании перед вторым туром президентских выборов во Франции. Об этом она объявила в эфире телеканала France 2.

Голосование в первом туре президентских выборов состоялось во Франции в воскресенье. Согласно окончательным данным МВД республики, первое место занял Макрон, набрав 24,01% голосов, Ле Пен финишировала второй с результатом 21,30%. Второй тур выборов пройдет через две недели - 7 мая.

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Темы
Президентские выборы во Франции
Персоны
Ле Пен, Марин
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