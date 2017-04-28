Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Добрости
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 28.04:
$ 56.97
€ 62.17
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Еврокомиссар: отношения ЕС и Турции вызывают разочарование

Международная панорама
28 апреля, 10:54 дата обновления: 28 апреля, 11:03 UTC+3 БРЮССЕЛЬ БРЮССЕЛЬ 28, апреля. /ТАСС

Йоханнес Хан подчеркнул, что европейская сторона должна "совместно с турецкими коллегами" решить, как можно улучшить ситуацию

Поделиться
Материал из 1 страницы

БРЮССЕЛЬ, 28 апреля. /ТАСС/. ЕС следует определиться с тем, какими будут отношения с Турцией после прошедшего там референдума о поправках в конституцию страны. Об этом заявил еврокомиссар по политике соседства и переговорам по расширению Йоханнес Хан по прибытии на неформальную встречу министров иностранных дел Евросоюза в Валлетте (Мальта). Его заявление транслировала пресс-служба Совета ЕС.

Смотрите также

Конституционный референдум в Турции. Досье

"Речь идет о необходимости определить будущие отношения, их нынешнее состояние я считаю неудовлетворительным, оно вызывает разочарование", - сказал он.

В то же время, по мнению Хана, "есть много точек соприкосновения между ЕС и Турцией, поэтому необходимо найти разумное решение" относительно выстраивания двустороннего диалога.

"Я считаю, что нынешняя ситуация в отношениях с Турцией неустойчива и она очень разочаровывает обе стороны. Но есть целый ряд направлений, в которых нам нужны корректные и продуктивные отношения, поэтому совместно с турецкими коллегами мы должны решить, как мы можем улучшить ситуацию", - подчеркнул еврокомиссар.

"В первую очередь, мы должны выслушать мнение наших стран-членов, как они видят ситуацию после референдума в Турции и будущее наших отношений", - сказал он.

После первого пленарного заседания министров иностранных дел ЕС во второй половине дня в Валлетте пройдет совместная встреча глав МИД 28 стран ЕС с их коллегами из стран-кандидатов на вступление: государств Балкан и Турции.

После референдума в Турции 16 апреля, на котором турки с незначительным преимуществом высказались в пользу расширения президентских полномочий Тайипа Эрдогана, в ЕС стали говорить о необходимости приостановить переговоры с Анкарой о вступлении в Евросоюз.
{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Конституционный референдум в Турции
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Она стала моими глазами": как дрессируют собак для незрячих людей
Что нужно знать об акции "Бессмертный полк" в Москве
"Бриллиантовый" череп в Музее странных вещей
"Бриллиантовый" череп и туфельки Золушки: какие странные вещи выбрасывают люди
Фото
15
Протесты в Венесуэле: причины и реакция
Вуди Аллен и Майкл Джексон в Studio 54, апрель 1977 года
16
Studio 54: клуб, где звезды вспыхивали быстро
10
Военные Южной Кореи и США "отразили" учебную атаку КНДР на их передовые посты
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Польша возмущена словами Макрона о санкциях против Варшавы
2
Глава Донецкой администрации заявил, что Ростовская область принадлежит Украине
3
Сбербанк с 1 мая снижает ставки по всей линейке потребкредитов
4
Трамп хочет получить от Южной Кореи $1 млрд за развертывание ПРО THAAD
5
Обещанного 100 дней ждут: чего Дональд Трамп добился в кресле президента США
6
Белый дом причислил предполагаемую изоляцию России в ООН к достижениям Трампа
7
Алексей Кудрин: риски снижения цен на нефть через год высоки
Темы дня
Загрузка...
Реклама