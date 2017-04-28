Еврокомиссар: отношения ЕС и Турции вызывают разочарование

КДК РФС оштрафовал тренера Семина на 30 тысяч рублей и условно отстранил на один матчСпорт 28 апреля, 12:04
Хорнер: "Ред Булл" сохраняет Квята в своей системе, потому что верит в его возможностиСпорт 28 апреля, 12:01
Завод "Русала" на Урале увеличит производство глинозема на 17% за счет модернизацииНовости Урала 28 апреля, 11:57
Демченко: ФССР продолжит в олимпийском сезоне сотрудничество с тренером ПлайкнеромСпорт 28 апреля, 11:49
В конце 2017 года в продаже появятся биоразлагаемые беговые кроссовкиСоциальная ответственность 28 апреля, 11:35
ВДВ РФ в течение двух лет получат новый самоходный противотанковый комплекс "Корнет-Д1"Армия и ОПК 28 апреля, 11:34
Пластиковые отходы могут быть уничтожены гусеницамиСоциальная ответственность 28 апреля, 11:29
Проблемы с мотором возникли на машине Сироткина в первой практике Гран-при РоссииСпорт 28 апреля, 11:27
Новосибирский госуниверситет посетила официальная делегация Генконсульства КНРНовости партнеров 28 апреля, 11:24
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
БРЮССЕЛЬ, 28 апреля. /ТАСС/. ЕС следует определиться с тем, какими будут отношения с Турцией после прошедшего там референдума о поправках в конституцию страны. Об этом заявил еврокомиссар по политике соседства и переговорам по расширению Йоханнес Хан по прибытии на неформальную встречу министров иностранных дел Евросоюза в Валлетте (Мальта). Его заявление транслировала пресс-служба Совета ЕС.
"Речь идет о необходимости определить будущие отношения, их нынешнее состояние я считаю неудовлетворительным, оно вызывает разочарование", - сказал он.
В то же время, по мнению Хана, "есть много точек соприкосновения между ЕС и Турцией, поэтому необходимо найти разумное решение" относительно выстраивания двустороннего диалога.
"Я считаю, что нынешняя ситуация в отношениях с Турцией неустойчива и она очень разочаровывает обе стороны. Но есть целый ряд направлений, в которых нам нужны корректные и продуктивные отношения, поэтому совместно с турецкими коллегами мы должны решить, как мы можем улучшить ситуацию", - подчеркнул еврокомиссар.
"В первую очередь, мы должны выслушать мнение наших стран-членов, как они видят ситуацию после референдума в Турции и будущее наших отношений", - сказал он.
После первого пленарного заседания министров иностранных дел ЕС во второй половине дня в Валлетте пройдет совместная встреча глав МИД 28 стран ЕС с их коллегами из стран-кандидатов на вступление: государств Балкан и Турции.