Еврокомиссар: отношения ЕС и Турции вызывают разочарование

БРЮССЕЛЬ, 28 апреля. /ТАСС/. ЕС следует определиться с тем, какими будут отношения с Турцией после прошедшего там референдума о поправках в конституцию страны. Об этом заявил еврокомиссар по политике соседства и переговорам по расширению Йоханнес Хан по прибытии на неформальную встречу министров иностранных дел Евросоюза в Валлетте (Мальта). Его заявление транслировала пресс-служба Совета ЕС.

"Речь идет о необходимости определить будущие отношения, их нынешнее состояние я считаю неудовлетворительным, оно вызывает разочарование", - сказал он.

В то же время, по мнению Хана, "есть много точек соприкосновения между ЕС и Турцией, поэтому необходимо найти разумное решение" относительно выстраивания двустороннего диалога.

"Я считаю, что нынешняя ситуация в отношениях с Турцией неустойчива и она очень разочаровывает обе стороны. Но есть целый ряд направлений, в которых нам нужны корректные и продуктивные отношения, поэтому совместно с турецкими коллегами мы должны решить, как мы можем улучшить ситуацию", - подчеркнул еврокомиссар.

"В первую очередь, мы должны выслушать мнение наших стран-членов, как они видят ситуацию после референдума в Турции и будущее наших отношений", - сказал он.

После первого пленарного заседания министров иностранных дел ЕС во второй половине дня в Валлетте пройдет совместная встреча глав МИД 28 стран ЕС с их коллегами из стран-кандидатов на вступление: государств Балкан и Турции.

После референдума в Турции 16 апреля, на котором турки с незначительным преимуществом высказались в пользу расширения президентских полномочий Тайипа Эрдогана, в ЕС стали говорить о необходимости приостановить переговоры с Анкарой о вступлении в Евросоюз.