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ЕС не будет обсуждать отношения с Лондоном до решения по условиям выхода

Международная панорама
28 апреля, 11:26 дата обновления: 28 апреля, 11:48 UTC+3

Глава Европейского совета Дональд Туск отметил, что необходимо сначала достичь существенного прогресса по ключевым позициям ЕС в отношении Brexit

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БРЮССЕЛЬ, 28 апреля. /Корр. ТАСС Денис Дубровин/. ЕС не будет обсуждать будущие отношения с Великобританией до решения по условиям выхода. Об этом заявил глава Европейского совета Дональд Туск в письме лидерам ЕС с приглашением на саммит в Брюссель по Brexit, который состоится 29 апреля. Великобритания не приглашена на эту встречу, поскольку дискуссия лидеров остающихся в ЕС стран будет посвящена выработке общей переговорной позиции на предстоящих переговорах с Лондоном.

"Прежде чем обсуждать наше будущее, мы должны урегулировать вопросы прошлого, - заявил Туск. - Нам необходим поэтапный подход, который означает, что мы не будем обсуждать наши будущие отношения с Великобританией, пока мы не достигнем существенного прогресса по главным вопросам, связанным с порядком выхода Великобритании из ЕС. Это единственный возможный подход, учитывая существующие ограничения по времени", - заявил Туск.

Туск вновь повторил три ключевые позиции ЕС в отношении Brexit. Во-первых, Брюссель будет добиваться полных социальных гарантий для живущих и работающих в Великобритании граждан ЕС и членов их семей. Во-вторых, Брюссель будет добиваться выполнения Лондоном всех своих финансовых обязательств, принятых в составе Евросоюза. Третьим пунктом станет недопущение появления границы между Ирландией и входящей в состав королевства Северной Ирландией.

"Сначала должен быть достигнут прогресс по людям, деньгам и Ирландии. Затем, как только Европейский совет (саммит ЕС) определит, что достигнут существенный прогресс по всем этим вопросам, мы начнем подготовительные переговоры о наших будущих отношениях с Великобританией", - заявил Туск.

Саммит в Брюсселе в субботу должен утвердить основные положения переговорной позиции ЕС. Согласно Лиссабонскому договору, на переговоры о выходе страны из состава сообщества отводится 2 года с момента подачи официального уведомления о выходе. Такое уведомление премьер Великобритании Тереза Мэй передала Европейскому совету 29 марта.

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