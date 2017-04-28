ЕС не будет обсуждать отношения с Лондоном до решения по условиям выхода

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БРЮССЕЛЬ, 28 апреля. /Корр. ТАСС Денис Дубровин/. ЕС не будет обсуждать будущие отношения с Великобританией до решения по условиям выхода. Об этом заявил глава Европейского совета Дональд Туск в письме лидерам ЕС с приглашением на саммит в Брюссель по Brexit, который состоится 29 апреля. Великобритания не приглашена на эту встречу, поскольку дискуссия лидеров остающихся в ЕС стран будет посвящена выработке общей переговорной позиции на предстоящих переговорах с Лондоном.
"Прежде чем обсуждать наше будущее, мы должны урегулировать вопросы прошлого, - заявил Туск. - Нам необходим поэтапный подход, который означает, что мы не будем обсуждать наши будущие отношения с Великобританией, пока мы не достигнем существенного прогресса по главным вопросам, связанным с порядком выхода Великобритании из ЕС. Это единственный возможный подход, учитывая существующие ограничения по времени", - заявил Туск.
"Сначала должен быть достигнут прогресс по людям, деньгам и Ирландии. Затем, как только Европейский совет (саммит ЕС) определит, что достигнут существенный прогресс по всем этим вопросам, мы начнем подготовительные переговоры о наших будущих отношениях с Великобританией", - заявил Туск.
Саммит в Брюсселе в субботу должен утвердить основные положения переговорной позиции ЕС. Согласно Лиссабонскому договору, на переговоры о выходе страны из состава сообщества отводится 2 года с момента подачи официального уведомления о выходе. Такое уведомление премьер Великобритании Тереза Мэй передала Европейскому совету 29 марта.