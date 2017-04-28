Польша возмущена словами Макрона о санкциях против Варшавы

ВАРШАВА, 28 апреля. /Корр. ТАСС Ирина Полина/. Польское правительство раскритиковало высказывание о республике кандидата в президенты Франции от движения "На марше", бывшего министра экономики страны Эмманюэля Макрона, который пообещал избирателям, что в случае победы на выборах будет добиваться экономических санкций Евросоюза против Польши.

"Мы не согласны с тем, чтобы Польша таким образом использовалась в избирательной кампании", - отметил пресс-секретарь правительства Рафал Бохенек. "Такие слова показывают, что в ЕС все еще живы протекционистские тенденции, которые негативно сказываются на развитии свободного рынка и противоречат ценностям ЕС. Тот факт, что фирмы решают перенести свои отделения с берегов Сены в Польшу, свидетельствует о том, что здесь хорошие условия для предпринимателей", - указал он.

Заместитель главы МИД Польши Конрад Шиманьский в свою очередь подчеркнул, что слова кандидата в президенты Франции - "чистый популизм", демонстрирующий, что Макрон мало чем отличается от своего соперника в борьбе за этот высокий пост, лидера "Национального фронта" Марин Ле Пен. "Если какая-то страна проигрывает в конкурентной борьбе за иностранные инвестиции, она не должна действовать при помощи языка политического давления, - отметил Шиманьский в эфире Польского радио. - В такой ситуации следует подумать, что не так с французской экономикой".

В интервью, опубликованном в четверг на интернет-сайте французской региональной газеты La Voix du Nord, Макрон отвечал на вопросы относительно предстоящего закрытия в городе Амьен крупного завода американской компании Whirpool, деятельность которого будет перенесена в Польшу, где существует более низкий уровень зарплат и налогов. В минувшую среду кандидат посетил это предприятие и побеседовал с рабочими.

"В том, что касается данной темы компании Whirpool, обещаю, что в первые три месяца после прихода к власти я добьюсь санкций против Польши. Я со всей ответственностью даю данное обещание", - сказал кандидат. Он отметил, что считает необходимым, чтобы вопрос о Польше был рассмотрен всесторонне, были приняты решения относительно несоблюдения законов и ценностей Европейского союза".

"Я не намерен допускать, чтобы и далее ЕС существовал в его нынешнем виде", - подчеркнул Макрон, заявив, в частности, о своем намерении добиваться согласования законодательств стран-участниц в налоговой и социальной сфере. "В ЕС не должно существовать большой разницы в налоговых и социальных законодательствах, потому что это противоречит принципам Европейского союза", - сказал Макрон, имея в виду те преимущества, которые получает Польша, привлекая промышленников низким уровнем зарплат на своих предприятиях, что позволяет бизнесменам получать больше прибыли от продукции.