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Контртеррористическому подразделению британской полиции удалось предотвратить теракт

Международная панорама
28 апреля, 11:51 дата обновления: 28 апреля, 11:53 UTC+3 ЛОНДОН /Корр. ТАСС, Игорь Броварник

По итогам операции были задержаны шесть человек, еще одна подозреваемая была ранена и доставлена в больницу

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ЛОНДОН, 28 апреля. /Корр. ТАСС Игорь Броварник/. Контртеррористическому подразделению британской полиции удалось предотвратить теракт на территории Соединенного Королевства. Об этом в пятницу заявил представитель Скотленд-Ярда Нил Басу.

По его словам, в четверг в ходе полицейской операции на северо-западе Лондона "были задержаны шесть человек". Басу ответил утвердительно на вопрос журналистов, означают ли эти задержания предотвращение запланированного злоумышленниками теракта, подчеркнув, что "в данный момент проходят обыски по трем адресам в Лондоне".

При задержании, по данным полиции, ранение получила одна подозреваемая женщина, которая сейчас находится в больнице. После прохождения лечения она будет допрошена следователями.

27 апреля британская полиция задержала в центре Лондона вооруженного мужчину по подозрению "в хранении оружия, в совершении и подготовке терактов". В его рюкзаке были обнаружены ножи.

Повышенное внимание к проводимым в Лондоне арестам связано с тем, что 22 марта у стен британского парламента был совершен теракт. Автомобиль, за рулем которого находился 52-летний террорист Халид Масуд, сбил прохожих и трех полицейских на Вестминстерском мосту в Лондоне. Водитель бросил машину у здания британского парламента, а затем с ножом в руках набросился на полицейского и попытался проникнуть в Палату общин. Стражи порядка застрелили нападавшего, в результате действий террориста погибли пять человек и около 50 пострадали.

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