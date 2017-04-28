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Би-би-си: Британия готовит законы по введению санкций против стран после Brexit

Международная панорама
28 апреля, 11:37 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, апреля. /ТАСС

Новые законы необходимы Соединенному Королевству и для внесения поправок в существующий санкционный список

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МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Британские власти работают над созданием законов, которые позволят им вводить санкции против других стран после выхода королевства из состава ЕС, поскольку большая часть полномочий Лондона по применению ограничительных мер исчезнет после Brexit. Об этом сообщила вещательная корпорация Би-би-си.

По ее данным, британские министры на прошлой неделе приступили к консультациям по этому вопросу. Новый законопроект может быть внесен в парламент вскоре после досрочных выборов в законодательный орган страны, которые состоятся 19 июня. Как отмечает Би-би-си, некоторые страны, среди которых Германия, опасаются, что Brexit изменит баланс сил при переговорах внутри ЕС и приведет к тому, что такие государства, как Италия и Испания, будут выступать за смягчение антироссийских санкций.

Великобритания на данный момент обязана применять санкции, наложенные ООН и ЕС, членами которых она является. Для реализации большинства ограничительных мер Лондон использует европейское законодательство, возможности страны по введению санкций в одностороннем порядке ограничиваются. Новые законы необходимы Соединенному Королевству для обеспечения возможности вводить санкции в отношении торговли другой страны, а также вносить поправки в существующий санкционный список, отмечает Би-би-си.

29 марта британский премьер-министр Тереза Мэй направила главе Евросовета Дональду Туску письмо, в котором уведомила о начале процедуры по выходу из ЕС. С этого момента была задействована ст. 50 Лиссабонского соглашения о ЕС, запускающая двухлетнюю процедуру переговоров по выходу Великобритании из сообщества. До завершения переговоров Соединенное Королевство продолжит оставаться членом ЕС.

19 апреля Мэй заявила, что Великобритания продолжит поддерживать сохранение санкций в отношении России до выполнения Минских соглашений.

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