CNN: большинство американцев не считают Россию союзником США

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Более половины американцев (57%) считают Россию недружественной или вражеской для США страной. Об этом свидетельствуют обнародованные сегодня данные опроса, проведенного телеканалом CNN и исследовательской службой ORC.

"Дружественной" для США державой назвали Россию 33% участников опроса, в то время как 32% придерживаются противоположного мнения - считают ее "недружественной" страной. Видят в России врага 25% американского населения и лишь 8% - союзника.

Аналогичный вопрос телекомпания задавала респондентам и ранее. Так, в 2014 году 77% граждан США видели в России противника, а в 2011 такую позицию разделяли всего 37% американцев.

Ответы респондентов на вопрос о том, считают ли они, что Россия вмешивалась в президентские выборы в США, не сильно отличаются от ранних опросов, проведенных в марте 2017 года и январе 2016 года. Согласно данным последнего исследования, почти половина американцев (46%) считает, что вмешательство России в президентские выборы в США "крайне" или "очень" вероятно. Около 45% респондентов уверены, что члены избирательной компании президента США Дональда Трампа имели связи с Россией, при этом 58% думают, что если информация о контактах избирательного штаба Трампа с Россией подтвердится, то это обернется "кризисом" или "серьезной проблемой" для США.

Опрос, в котором приняли участие 1009 человек, проводился в период с 22 по 25 апреля. Погрешность составила три процентных пункта.