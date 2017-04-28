Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Добрости
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 28.04:
$ 56.97
€ 62.17
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Постсовет ОБСЕ потребовал обеспечить безопасность наблюдателей СММ на Украине

Международная панорама
28 апреля, 11:56 UTC+3 ВЕНА /Корр. ТАСС, Дмитрий Валеев

В совете также выразили соболезнования семье и друзьям погибшего сотрудника патруля и призвали провести быстрое, тщательное и беспристрастное расследование этого инцидента

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВЕНА, 28 апреля. /Корр. ТАСС Дмитрий Валеев/. Постоянный совет ОБСЕ принял на заседании в четверг заявление в поддержку Специальной мониторинговой миссии (СММ) на Украине после трагического инцидента 23 апреля, в результате которого погиб сотрудник патруля миссии. Об этом сообщили в пятницу в штаб-квартире ОБСЕ в Вене.

"Государства - участники ОБСЕ единогласно призвали уважать мандат СММ ОБСЕ, который требует обеспечения безопасного доступа на объекты на всей территории Украины. Страны - участники осудили любые угрозы в отношении наблюдателей и их техники", - подчеркнули в ОБСЕ.

В заявлении организация также подчеркивает, что "совет выразил соболезнования семье и друзьям погибшего сотрудника патруля и призвал провести быстрое, тщательное и беспристрастное расследование этого трагического происшествия". "Совет также потребовал, чтобы все виновные были привлечены к ответственности. Расследование незамедлительно начнет сам генеральный секретарь ОБСЕ", - говорится в заявлении.

23 апреля в районе села Пришиб Славяносербского района провозглашенной Луганской народной республики автомобиль СММ ОБСЕ подорвался на противотанковой мине. В результате взрыва один представитель миссии, гражданин США, погиб, двое (граждане Чехии и Германии) получили ранения.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис на Украине Гибель наблюдателя ОБСЕ под Луганском
Страны
Украина
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Она стала моими глазами": как дрессируют собак для незрячих людей
Что нужно знать об акции "Бессмертный полк" в Москве
"Бриллиантовый" череп в Музее странных вещей
"Бриллиантовый" череп и туфельки Золушки: какие странные вещи выбрасывают люди
Фото
15
Протесты в Венесуэле: причины и реакция
Вуди Аллен и Майкл Джексон в Studio 54, апрель 1977 года
16
Studio 54: клуб, где звезды вспыхивали быстро
10
Военные Южной Кореи и США "отразили" учебную атаку КНДР на их передовые посты
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Польша возмущена словами Макрона о санкциях против Варшавы
2
Глава Донецкой администрации заявил, что Ростовская область принадлежит Украине
3
Сбербанк с 1 мая снижает ставки по всей линейке потребкредитов
4
Трамп хочет получить от Южной Кореи $1 млрд за развертывание ПРО THAAD
5
Обещанного 100 дней ждут: чего Дональд Трамп добился в кресле президента США
6
Белый дом причислил предполагаемую изоляцию России в ООН к достижениям Трампа
7
Fox: ИГ применяло в Ираке огромный бур для рытья тоннелей и нацистские боеприпасы
Темы дня
Загрузка...
Реклама