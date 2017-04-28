Постсовет ОБСЕ потребовал обеспечить безопасность наблюдателей СММ на Украине

ВЕНА, 28 апреля. /Корр. ТАСС Дмитрий Валеев/. Постоянный совет ОБСЕ принял на заседании в четверг заявление в поддержку Специальной мониторинговой миссии (СММ) на Украине после трагического инцидента 23 апреля, в результате которого погиб сотрудник патруля миссии. Об этом сообщили в пятницу в штаб-квартире ОБСЕ в Вене.

"Государства - участники ОБСЕ единогласно призвали уважать мандат СММ ОБСЕ, который требует обеспечения безопасного доступа на объекты на всей территории Украины. Страны - участники осудили любые угрозы в отношении наблюдателей и их техники", - подчеркнули в ОБСЕ.

В заявлении организация также подчеркивает, что "совет выразил соболезнования семье и друзьям погибшего сотрудника патруля и призвал провести быстрое, тщательное и беспристрастное расследование этого трагического происшествия". "Совет также потребовал, чтобы все виновные были привлечены к ответственности. Расследование незамедлительно начнет сам генеральный секретарь ОБСЕ", - говорится в заявлении.

23 апреля в районе села Пришиб Славяносербского района провозглашенной Луганской народной республики автомобиль СММ ОБСЕ подорвался на противотанковой мине. В результате взрыва один представитель миссии, гражданин США, погиб, двое (граждане Чехии и Германии) получили ранения.