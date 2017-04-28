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Украинская сторона подтвердила начало процесса верификации пленных в Донбассе

Международная панорама
28 апреля, 12:24 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 28, апреля. /ТАСС

В рамках процесса верификации родственники пленных посетят около семи украинских колоний, сообщила уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова

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Уполномоченная по правам человека ДНР Дарья Морозова

Уполномоченная по правам человека ДНР Дарья Морозова

© Михаил Соколов/ТАСС

КИЕВ, 28 апреля. /ТАСС/. Верификация списков пленных для их будущего обмена началась на подконтрольной Киеву территории Донбасса. Эту информацию сегодня подтвердил в беседе с корр. ТАСС представитель омбудсмена Украины Валерии Лутковской Михаил Чаплыга.

"Да, процедура верификации началась", - отметил он.

По словам Чаплыги, с украинской стороны участие в верификации "принимают представители уполномоченной по правам человека из Департамента национального превентивного механизма против пыток, Службы безопасности Украины (СБУ), с другой стороны - матери тех людей, которые находятся на подконтрольной (украинской власти - прим. ТАСС) территории, а также представители ОБСЕ".

В ходе процесса верификации, как пояснил представитель омбудсмена, с людьми, указанными в списках, но не желающими покидать подконтрольную Киеву территорию, будут проводиться личные беседы "для получения от них подтверждения того, что они действительно отказываются". При этом количество человек, которых касается этот процесс, Чаплыга назвал закрытой информацией. Беседы будут проводиться, в частности, с указанными в списках для верификации людьми, в отношении которых уже вынесены приговоры, и они отбывают наказание, а также с теми, для кого уже избрана мера пресечения, не связанная с отбыванием под стражей.

Как ранее сообщила Донецкому агентству новостей (ДАН) омбудсмен провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Дарья Морозова, утром в пятницу представители Украины встретились с родственниками военнопленных на контрольно-пропускном пункте "Марьинка" на линии разграничения между ДНР и территорией Донецкой области, подконтрольной Киеву. В настоящее время группа по верификации направилась в Мариуполь - первый пункт, с которого начнется процедура. В рамках процесса верификации родственники ополченцев ДНР посетят около семи украинских колоний, что может занять до 15 дней.

Верификация - процесс определения, где пленные желают остаться после освобождения: на территории Украины или Республик Донбасса. Процедура долгое время обсуждалась на переговорах в столице Белоруссии в разрезе выполнения положений "Минска-2" в части обмена пленными по формуле "всех на всех" и амнистии участников конфликта в Донбассе.

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