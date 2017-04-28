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Бюро ПАСЕ выразило вотум недоверия председателю Педро Аграмунту

Международная панорама
28 апреля, 12:20 дата обновления: 28 апреля, 12:57 UTC+3 ПАРИЖ ПАРИЖ 28, апреля. /ТАСС

Также бюро постановило, что Аграмунт больше не может совершать официальные визиты, принимать участие в каких-либо мероприятиях и делать публичные заявления от имени ассамблеи

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Педро Аграмунт

Педро Аграмунт

© Сергей Коньков/ТАСС

ПАРИЖ, 28 апреля. /ТАСС/. Бюро Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) проголосовало за вынесение вотума недоверия действующему председателю организации Педро Аграмунту и приступило к работе над процедурой вынесения ему импичмента. Об этом говорится в распространенном в пятницу официальном заявлении организации.

"Бюро ПАСЕ на встрече в Страсбурге сегодня приняло решение о вынесении вотума недоверия Педро Аграмунту на должности председателя ассамблеи, - говорится в тексте документа - Также было постановлено, что господин Аграмунт более не имеет права совершать официальные визиты, принимать участие в каких-либо мероприятиях и делать публичные заявления от имени ассамблеи, находясь в должности ее председателя".

По словам представителей ассамблеи, Аграмунт "утратил доверие" коллег. Вместе с тем представители бюро уточнили, что Аграмунт не подавал заявления об отставке. "Он не пришел на заседание, которое проходит под председательством заместителя председателя ассамблеи Роджера Гейла", - сообщили в штаб-квартире ПАСЕ.

Ранее глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев заявил, что делегации других стран якобы шокированы визитом Аграмунта в Сирию. Сам спикер ассамблеи, выступая на открытии весенней сессии ПАСЕ, назвал свою поездку в САР ошибкой, поскольку "недооценил реакцию на это посещение в рядах ассамблеи". При этом от ряда делегатов прозвучали призывы к Аграмунту сложить полномочия спикера в связи с тем, что его визит был расценен некоторыми как поддержка президента Башара Асада.

Депутаты Госдумы вместе с представителями ПАСЕ и ее председателем Педро Аграмунтом посетили Сирию 20-21 марта по приглашению спикера сирийского парламента Хадии Халаф Аббас. В ходе визита парламентарии провели встречу с президентом Сирии Башаром Асадом, также прошли переговоры в рамках совместного заседания международных комитетов российского и сирийского парламентов. Сам Аграмунт заявлял, что он отправлялся в Сирию как частное лицо, а не как председатель ПАСЕ.

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Визит делегации Госдумы в Сирию
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