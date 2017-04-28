Источник: Евросоюз завершит подготовку к переговорам по Brexit до 22 мая

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БРЮССЕЛЬ, 28 апреля. /Корр. ТАСС Ася Арутюнян/. Главы 27 стран Евросоюза намерены до 22 мая завершить подготовительный процесс к началу переговоров с Великобританией по выходу королевства из состава сообщества. Об этом сообщил журналистам в Брюсселе дипломатический источник в Совете ЕС.
"К 22 мая мы хотим закончить весь процесс с деталями", - сказал он.
По словам дипломата, в настоящее время неизвестно, когда именно начнутся реальные переговоры по Brexit. "Что касается даты начала практических переговоров, то ее будет определять ответственный переговорщик ЕС Мишель Барнье", - отметил он.
Ранее глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй, по итогам которого заявил, что реальные переговоры о выходе Великобритании из состава сообщества начнутся только после внеочередных парламентских выборов в Великобритании 8 июня.