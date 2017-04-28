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Меркель планирует обсудить с Путиным кризис на Украине и ситуацию в Сирии

Международная панорама
28 апреля, 12:46 дата обновления: 28 апреля, 13:01 UTC+3

Представитель правительства ФРГ отметил, что поводом для визита канцлера в Россию является подготовка саммита "большой двадцатки" в Гамбурге

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БЕРЛИН, 28 апреля. /Корр. ТАСС Вячеслав Филиппов, Михаил Щербаков/. Канцлер ФРГ Ангела Меркель планирует в ходе переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным в Сочи 2 мая обсудить ситуацию в Сирии и на Украине. Об этом заявил в пятницу на брифинге в Берлине официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

По его словам, поводом для визита в Россию является подготовка саммита "большой двадцатки" в Гамбурге, но "будут обсуждаться и проблемные темы, такие как Украина и Сирия".

Как пояснил Зайберт, Меркель и Путин намерены провести два раунда переговоров, в перерыве между которыми планируют ответить на вопросы журналистов. Он уточнил также, что поездка канцлера ФРГ, которая последний раз посещала Россию в мае 2015 года, будет однодневной.

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