Госдеп планирует сократить количество сотрудников по всему миру почти на 10%

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НЬЮ-ЙОРК, 28 апреля. /ТАСС/. Госдепартамент США планирует сократить количество дипломатов и служащих, работающих в его структурах как внутри страны, так и за рубежом, на 2300 человек. Как сообщило в пятницу агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники, это составляет около 9% общего персонала американского внешнеполитического ведомства.
По данным агентства, такое решение отражает намерение госсекретаря Рекса Тиллерсона оптимизировать структуру Госдепартамента, которая значительно разрослась в период администрации Барака Обамы. Эти планы полностью соответствуют требованию нынешнего президента США Дональда Трампа снизить расходы федерального правительства.
По словам источников, на которые ссылается Bloomberg, "большинство сокращений - около 1700 - произойдет в результате того, что открывающиеся вакансии попросту не будут заполняться". "Сокращение остальных 600 мест будет произведено с выплатой компенсации", - уточнили собеседники агентства.
Трамп в четверг заявил, что Госдепартаменту "не нужно так много людей". "Мы не будем заполнять все вакансии (в федеральных ведомствах)", - сказал глава государства.
Две недели назад директор Административно-бюджетного управления Белого дома Мик Малвэни сообщил, что финансирование Госдепартамента в будущем году планируется сократить на 28%. Он отметил, что в основном это коснется программ иностранной помощи.