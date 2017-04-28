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Госдеп планирует сократить количество сотрудников по всему миру почти на 10%

Международная панорама
28 апреля, 13:07 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 28, апреля. /ТАСС

Сообщается, что такое решение отражает намерение госсекретаря Рекса Тиллерсона оптимизировать структуру ведомства, которая значительно разрослась при администрации Барака Обамы

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Материал из 1 страницы
Здание Государственного департамента США

Здание Государственного департамента США

© AP Photo/Luis M. Alvarez

НЬЮ-ЙОРК, 28 апреля. /ТАСС/. Госдепартамент США планирует сократить количество дипломатов и служащих, работающих в его структурах как внутри страны, так и за рубежом, на 2300 человек. Как сообщило в пятницу агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники, это составляет около 9% общего персонала американского внешнеполитического ведомства.

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По данным агентства, такое решение отражает намерение госсекретаря Рекса Тиллерсона оптимизировать структуру Госдепартамента, которая значительно разрослась в период администрации Барака Обамы. Эти планы полностью соответствуют требованию нынешнего президента США Дональда Трампа снизить расходы федерального правительства.

По словам источников, на которые ссылается Bloomberg, "большинство сокращений - около 1700 - произойдет в результате того, что открывающиеся вакансии попросту не будут заполняться". "Сокращение остальных 600 мест будет произведено с выплатой компенсации", - уточнили собеседники агентства.

Трамп в четверг заявил, что Госдепартаменту "не нужно так много людей". "Мы не будем заполнять все вакансии (в федеральных ведомствах)", - сказал глава государства.

Две недели назад директор Административно-бюджетного управления Белого дома Мик Малвэни сообщил, что финансирование Госдепартамента в будущем году планируется сократить на 28%. Он отметил, что в основном это коснется программ иностранной помощи.

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