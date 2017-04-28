Кабмин ФРГ: расширение G7 за счет РФ сейчас не обсуждается

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БЕРЛИН, 28 апреля. /Корр. ТАСС Вячеслав Филиппов, Михаил Щербаков/. Страны G7 в настоящее время не обсуждают вопрос возвращения России к работе в этом формате. Об этом заявил на брифинге в Берлине официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт в преддверии поездки канцлера Ангелы Меркель в Сочи, где 2 мая запланированы ее переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.
"Вопрос об изменении "семерки" не стоит на повестке дня", - сказал он.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия не собирается возвращаться к работе в формате G8 и что эта тема "никак не обсуждается в Москве". В "семерку" входят США, Канада, Япония, Италия, Франция, Германия, Великобритания. Впервые президент РФ как равноправный партнер был приглашен на саммит в Неаполе в 1994 году. С тех пор встречи проводились в формате "восьмерки".
В 2014 году председательство в клубе вновь перешло РФ, саммит планировалось проводить в Сочи, но из-за событий на Украине и возникновения напряженности после присоединения Крыма к России встреча была перенесена в Брюссель и прошла без российского участия.
При этом Зайберт заявил, что Германия заинтересована в привлечении России к конструктивному обсуждению ключевых международных проблем.
"Мы стремимся, насколько это возможно, привлекать Россию к поиску конструктивного решения проблем и урегулированию других внешнеполитических вызовов и кризисов", - сказал он.