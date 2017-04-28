Институт нацпамяти прекращает процедуру легализации польских памятников на Украине

КИЕВ, 28 апреля. /ТАСС/. Украинский институт национальной памяти прекращает процедуру легализации польских памятников, установленных на Украине, и настаивает на объективном расследовании уничтожения украинских мемориальных комплексов на территории Польши в 2014-2017 годах. Об этом сообщил глава института Владимир Вятрович.

"В течение последних двух лет институт работал над созданием механизмов узаконивания польских памятников и памятных знаков, установленных на Украине без каких-либо согласований с центральными или местными органами власти в период с 1991 по 2017 года", - заявил он, добавив, что институт стремился достичь взаимопонимания с польской стороной "в вопросе сохранения мест памяти обоих народов". "Однако отсутствие надлежащей реакции польских властей на системное уничтожение украинских мест памяти в Польше вынуждает нас приостановить процесс легализации польских мемориальных объектов на территории Украины", - написал Вятрович в своем аккаунте в Facebook.

По его словам, не менее 105 польских мемориалов, размещенных на Украине с 1991 года по 2017 год, - нелегальные.

Кроме того, Институт нацпамяти предложил прекратить выдачу разрешений на поиск захоронений и обустройство польских мемориальных объектов на Украине. "Обращаемся к представителям органов местного самоуправления с просьбой прекратить рассмотрение каких-либо обращений польских государственных институтов, отдельных лиц или общественных организаций о предоставлении разрешений на установку новых польских памятников и памятных знаков или реставрацию уже существующих", - заявил Вятрович.

Инцидент в Перемышле

Заявления Вятровича последовали после того, как на днях в местности Грушовице близ Перемышля (восток Польши) с согласия местных властей был разобран памятник, установленный в честь Украинской повстанческой армии (УПА, запрещена в РФ). По имеющейся информации, сначала памятник разрушили наполовину, а вечером в среду группа "энтузиастов", получив разрешение главы гмины (малая административно-территориальная единица в республике - прим. ТАСС), завершила его демонтаж.

Данные действия польской стороны осудил МИД Украины, назвав произошедшее "откровенной провокацией" в канун 70-й годовщины акции "Висла" с целью отвлечения внимания от этой даты ("Висла" - прошедшая 27-28 апреля 1947 года военно-административная акция польских вооруженных сил по переселению граждан других национальностей, преимущественно украинцев, из юго-восточных земель Польши в северные и западные районы страны - прим. ТАСС).

Ведомство также заявило о намерении обратиться к польской стороне за официальными разъяснениями, а также согласовать дальнейшие шаги по легализации всех мест захоронений как на территории Польши, так и польских на Украине для обеспечения им надлежащей охраны на государственном уровне.

Украинский институт нацпамяти также настаивает на необходимости обращения к Польше "с целью уточнения проблем, касающихся отсутствия реакции органов государственной власти на факт уничтожения в Грушовичах братской могилы, а также для выяснения судьбы иных украинских мемориалов, установленных в Польше".

Украинско-польское противостояние

В последнее время отношения Украины и Польши периодически "трещат по швам". Причиной этому стала как бесконечная череда инцидентов с польскими дипредставительствами и памятниками, так и политика украинских властей, направленная на оправдание действий националистов.

Один из наиболее громких инцидентов произошел в ночь на 29 марта, когда неизвестные обстреляли из гранатомета здание Генконсульства Польши в Луцке. После этого все польские консульства на Украине на неделю прекратили работу.

Ранее, 8 февраля, неизвестные нанесли надпись "Наша земля" на забор польского Генконсульства во Львове и забросали фасад здания бутылками с красной краской. МИД Украины тогда заявил о заинтересованности в произошедшем "третьей стороны". Были и другие инциденты. К примеру, Служба безопасности Украины в январе запрещала въезд на Украину мэру Перемышля Роберту Хоми за то, что он, по данным ведомства, принимал участие в антиукраинских мероприятиях в городе.

Однако первопричиной "трещины" в отношениях двух стран стала героизация на Украине Организации украинских националистов и Украинской повстанческой армии (ОУН-УПА, запрещена в РФ).

В связи с этим польские политики неоднократно обращались непосредственно к президенту Украины Петру Порошенко. В частности, президент Польши Анджей Дуда просил украинского лидера изменить закон, принятый Верховной радой в апреле 2015 года, которым ОУН и УПА признаются организациями, которые боролись за независимость Украины и наделяются соответствующими почестями. Однако он ничего не добился.