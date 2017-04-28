Источник: Аграмунт сохраняет свой статус и функции председателя ПАСЕ

ПАРИЖ, 28 апреля. /Корр. ТАСС Дмитрий Горохов, Арина Лебедева/. Глава Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Педро Аграмунт сохраняет свой статус в ассамблее. Об этом сообщил ТАСС источник в ПАСЕ.

"Спикер сохраняет свой статус и все свои функции в ассамблее", - сказал он. По его словам, "вопросы, поднятые на заседании бюро, нуждаются в юридической проработке". Собеседник агентства затруднился ответить на вопрос, намерен ли Аграмунт сделать какие-либо заявления. Он уточнил, что "работа ассамблеи завершается сегодня".

Ранее представители бюро ПАСЕ проголосовали за вынесение вотума недоверия действующему председателю организации Педро Аграмунту. По их словам, Аграмунт "утратил доверие" коллег. В результате бюро решило, что "Аграмунту отныне не разрешается совершать официальные поездки, участвовать во встречах и делать публичные заявления от имени ассамблеи в качестве ее председателя".

Представители бюро уточнили, что Аграмунт не подавал заявления об отставке. "Он не пришел на заседание, которое проходит под председательством заместителя председателя ассамблеи Роджера Гейла", - сообщили в штаб-квартире ПАСЕ.

Бюро ПАСЕ координирует работу ассамблеи и ее комитетов, помогает председателю в выполнении его обязанностей и осуществляет внешние контакты ассамблеи. Оно состоит из заместителя председателя ассамблеи, глав политических групп и комитетов. Из перечня обязанностей бюро не следует, что оно может выносить вотум недоверия председателю ассамблеи.