Великобритания выдаст Испании члена ЭТА, приговоренного к 2,7 тыс. годам тюрьмы

МАДРИД, 28 апреля. /Корр. ТАСС Екатерина Воробьева/. Британский суд одобрил экстрадицию в Испанию члена баскской террористической группировки ЭТА ("Страна басков и свобода") Антонио Троитиньо.

Об этом сообщило агентство Европа Пресс.

По его информации, запрос на экстрадицию террориста был выдан Национальной судебной коллегией пиренейского королевства. Ранее член ЭТА был приговорен к более чем 2,7 тыс. годам тюремного заключения за причастность к 22 терактам.

В апреле 2011 года после 24 лет за решеткой Троитиньо был освобожден. Однако затем испанская судебная коллегия заново постановила задержать террориста, поскольку орган некорректно рассчитал срок, который преступник должен был провести в тюрьме. Тем не менее к тому моменту Троитиньо уже выехал в Лондон, где использовал поддельные документы.

Самый крупный теракт, к которому причастен член ЭТА, произошел в июле 1986 года. Тогда в результате взрыва в Мадриде погибли 12 сотрудников гражданской гвардии Испании, еще семь человек получили ранения.

Организация ЭТА выступала за независимость территории басков, включающей земли на севере Испании и юго-западе Франции. Группировка была основана в 1959 году. В результате терактов, организованных ЭТА за все время ее существования, погибли свыше 800 человек. Несмотря на объявление группировкой в 2011 году о прекращении вооруженной борьбы, правоохранительные органы Испании и Франции продолжают преследование членов ЭТА.

Ранее группировка объявила о полном разоружении и передала французским властям информацию о местонахождении своих арсеналов. Тем не менее МВД Испании высказывало сомнения насчет того, что ЭТА сдала все оружие, которое имелось в ее распоряжении.