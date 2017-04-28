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Сотни человек протестуют в Черногории против вступления страны в НАТО

Международная панорама
28 апреля, 14:56 UTC+3 ЦЕТИНЕ /Корр. ТАСС, Павел Бушуев

На акцию собралось около 600 человек, протестующие с трибуны зачитали имена "депутатов-предателей, голосующих за НАТО"

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ЦЕТИНЕ, 28 апреля. /Корр. ТАСС Павел Бушуев/. Акция протеста против вступления Черногории в НАТО началась в Цетине (вторая черногорская столица, наряду с Подгорицей - прим. ТАСС), где должно пройти заседание парламента по вступлению страны в Североатлантический альянс. Как сообщил корр. ТАСС с места события, на акцию собралось около 600 человек и примерно столько же полицейских.

Участники акции, увидев прибывших депутатов, бросились к ним с криками "Позор!", "Воры!". Затем толпа стала скандировать "Предательство!" Протестующие с трибуны зачитали имена "депутатов-предателей, голосующих за НАТО". Толпа встретила каждое имя свистом и проклятиями.

Заседание парламента, на котором собираются принять закон о вступлении в НАТО, назначено на 15:00 мск.

Правящая в Черногории Демократическая партия социалистов экс-премьера Мило Джукановича обладает большинством в парламенте. Оппозиции, выступающей за референдум о вступлении в НАТО, принадлежит лишь 39 из 81 места в парламенте. В то же время население Черногории относится к НАТО негативно, поэтому черногорские власти решили провести присоединение страны к альянсу через парламент. Чтобы избежать массовых народных выступлений, заседание перенесли подальше от столицы - в Цетине. Оппозиция Черногории призвала граждан выйти на протест к зданию парламента в этом городе, чтобы продемонстрировать нежелание черногорского народа вступать в альянс.

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