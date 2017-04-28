Опрос: Макрон увеличивает шансы на победу во втором туре выборов президента Франции

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ПАРИЖ, 28 апреля. /Корр. ТАСС Арина Лебедева/. Рейтинг лидера движения "На марше" Эмманюэля Макрона увеличился за минувшие сутки на один процентный пункт. Таковы результаты опубликованного институтом опроса общественного мнения OpinionWay.
Если бы второй тур выборов проходил сегодня, то, по информации OpinionWay, за Макрона свои голоса отдали бы 60% избирателей (+1 процентный пункт). Рейтинг кандидата от партии "Национальный фронт" за аналогичный период показал отрицательную динамику. Согласно данным опроса, в настоящий момент за Ле Пен готовы проголосовать 40% избирателей (-1 процентный пункт).
Первый тур президентских выборов прошел во Франции 23 апреля. В нем участвовали 11 кандидатов. По утвержденным конституционным советом Франции данным, Макрон занял первое место в первом туре выборов, набрав 24,01% голосов, Ле Пен вышла в следующий тур с результатом 21,30%.
Второй тур выборов состоится 7 мая.