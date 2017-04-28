Reuters: депутат от турецкой оппозиции подал иск о результатах референдума в ЕСПЧ

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Депутат от основной оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП) Турции Муса Чам подал жалобу о результатах референдума в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на самого депутата.

Как пишет агентство, Чам отметил, что подал индивидуальную жалобу, независимую от той, которую готовится подать его партия.

По данным Reuters, в заявлении Чама сказано, что отказ избирательной комиссии (ЦИК) принять к подсчету 16 апреля бюллетени без печатей привел к тому, что итоги референдума оказались "нелегитимными и не представляют волю народа".

На состоявшемся 16 апреля в Турции референдуме победили сторонники внесения изменений в конституцию и перехода на президентскую форму правления. За пакет поправок высказались 51,4% граждан, явка составила 86%. Оппозиция считает незаконным решение ЦИК принять к подсчету бюллетени, не имевшие всех необходимых печатей.

Во вторник Верховный суд Турции отказался принять к рассмотрению иск НРП. Как сообщал телеканал "Хабертюрк", судебная коллегия большинством голосов постановила, что претензии НРП не могут по закону быть предметом административного судопроизводства. Позже НРП заявила, что намерена оспорить решение ЦИК в ЕСПЧ.

Ранее ЦИК рассмотрел все поданные партиями запросы об аннулировании референдума и отклонил их. Только один член комиссии поддержал инициативу оппозиции, 10 членов ЦИК высказались против. Соответствующие запросы подали НРП, Партия демократии народов и Партия отечества.