Председатель под ударом: что известно о вотуме недоверия Педро Аграмунту

Кто такой Педро Аграмунт и что за организацию он возглавляет?

Педро Аграмунт – испанский политик и член правящей правоцентристской "Народной партии". Аграмунт, уроженец Валенсии, вступил в политструктуру в возрасте 38 лет и уже в 1990 году возглавил ее отделение в своем родном городе.

С тех пор его политическая карьера шла в гору: за 26 лет Аграмунт прошел путь от депутата нижней палаты парламента Испании до председателя ПАСЕ. Политик сменил на этом посту члена Демократической партии Люксембурга Анн Брассёр в 2016 году.

ПАСЕ является консультативным органом Совета Европы (СЕ) и отвечает за межпарламентское сотрудничество стран-членов СЕ (всего 47 государств). В 2015 году Россия приостановила свое членство после того, как ее лишили голоса в связи с кризисом на Украине.