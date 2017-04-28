Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Добрости
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.04:
$ 56.98
€ 62.04
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Председатель под ударом: что известно о вотуме недоверия Педро Аграмунту

Международная панорама
28 апреля, 19:00 UTC+3

Педро Аграмунт все еще является главой ПАСЕ, несмотря на решение Бюро организации

Поделиться
Материал из 1 страницы
Председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы Педро Аграмунт

Председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы Педро Аграмунт

© Сергей Коньков/ТАСС

В пятницу бюро Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) выразило вотум недоверия главе организации Педро Аграмунту под предлогом того, что он "утратил доверие" своих коллег. При этом, согласно уставу Совета Европы, такая процедура не предусмотрена. Почему это произошло и какая реакция последовала на вотум недоверия председателю – в материале ТАСС.

?
Кто такой Педро Аграмунт и что за организацию он возглавляет?

Педро Аграмунт – испанский политик и член правящей правоцентристской "Народной партии". Аграмунт, уроженец Валенсии, вступил в политструктуру в возрасте 38 лет и уже в 1990 году возглавил ее отделение в своем родном городе.

С тех пор его политическая карьера шла в гору: за 26 лет Аграмунт прошел путь от депутата нижней палаты парламента Испании до председателя ПАСЕ. Политик сменил на этом посту члена Демократической партии Люксембурга Анн Брассёр в 2016 году.

ПАСЕ является консультативным органом Совета Европы (СЕ) и отвечает за межпарламентское сотрудничество стран-членов СЕ (всего 47 государств). В 2015 году Россия приостановила свое членство после того, как ее лишили голоса в связи с кризисом на Украине.

?
Почему Аграмунта хотят сместить?

В конце марта 2017 года российские парламентарии и делегация из ПАСЕ, возглавляемая Аграмунтом, посетили Сирию по приглашению спикера парламента страны Хадии Халаф Аббас. Во время визита главу ПАСЕ принял президент Башар Асад, что стало поводом для недовольства среди некоторых членов организации.

Представители Украины поставили вопрос о недоверии Аграмунту и обвинили его в "пророссийской позиции", а испанский политик заявил, что "сожалеет" о встрече с Асадом в первый день весенней сессии ПАСЕ 24 апреля.

"Должен сказать следующее: эта поездка была ошибкой, я признаю это, учитывая ее последствия. Я приношу извинения за эту ошибку", - сказал Аграмунт, добавив, что ни одна из 50 совершенных им ранее заграничных поездок не вызывала такого негодования среди членов организации.

?
Может ли бюро ПАСЕ отстранить председателя?

Юридически такого права у Бюро нет, так как устав Совета Европы не предусматривает процедуры отстранения от должности председателя ПАСЕ или же вынесения ему вотума недоверия.

Глава Ассамблеи может покинуть свой пост лишь в случае добровольной отставки.

В случае, если Аграмунт примет такое решение, его должность временно займет один из заместителей и будет действовать до избрания нового председателя на ближайшей сессии, которая запланирована на июнь текущего года.

При этом в своем заявлении Бюро ПАСЕ отмечает, что Аграмунт уже не имеет права совершать официальные визиты, а также принимать участие в каких-либо мероприятиях и делать публичные заявления от имени ассамблеи.

?
Как отреагировало международное сообщество?

Комментируя решение Бюро, старший вице-президент ПАСЕ Роджер Гейл заявил, что "стандарты и принципы ПАСЕ более важны, чем любой ее член", а сплоченность Ассамблеи должна быть сохранена.

При этом заместитель министра иностранных дел России Алексей Мешков охарактеризовал возмущение некоторых членов организации визитом Аграмунта в Сирию как "вакханалию", остающуюся "на совести крикливого меньшинства депутатов ПАСЕ".

А председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев заявил, что решение о вынесении импичмента испанскому политику явилось "следствием целенаправленной травли".

 

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Ситуация вокруг главы ПАСЕ
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
18 главных фото недели: Медведев за рулем, Кадыров за мангалом, Макрон за плечами охраны
Что нужно знать об акции "Бессмертный полк" в Москве
"Она стала моими глазами": как дрессируют собак для незрячих людей
Фото
4
Два истребителя ВВС США F-35 прибыли в Болгарию
15
Протесты в Венесуэле: причины и реакция
Вуди Аллен и Майкл Джексон в Studio 54, апрель 1977 года
16
Studio 54: клуб, где звезды вспыхивали быстро
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В МИД КНР не разделяют позицию Белого дома об изоляции РФ
2
Правительство одобрило законопроект о курортном сборе
3
Частицу мощей Николая Чудотворца в мае впервые за 930 лет доставят в РФ из Италии
4
Аргентинская писательница — о жизни в Москве и том, почему русские не улыбаются
5
Веллер пообещал публично прокомментировать инцидент на радиостанции "Эхо Москвы"
6
Глава Донецкой администрации заявил, что Ростовская область принадлежит Украине
7
Тиллерсон: США готовы при необходимости принять военные меры против КНДР
Темы дня
Загрузка...
Реклама