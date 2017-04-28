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Киев начал подготовку к переносу блокпоста в сторону позиций ДНР под Донецком

Международная панорама
28 апреля, 15:26 UTC+3 ДОНЕЦК ДОНЕЦК 28, апреля. /ТАСС

По мнению представителя командования ДНР, таким образом Киев намерен реализовать один из пунктов ранее заявленного им плана "ползучего захвата территории"

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ДОНЕЦК, 28 апреля. /ТАСС/. Украинские силовики начали подготовку к возведению инженерных позиций блокпоста в непосредственной близости к подконтрольному провозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) контрольно-пропускному пункту "Еленовка" к юго-западу от Донецка. Об этом сообщили в пятницу в оперативном командовании республики.

"Стало известно, что украинская сторона приступила к подвозу стройматериалов, которые будут использованы для возведения позиций и оборудования блокпоста в непосредственной близости к нашим позициям в Еленовке, - приводит слова представителя командования Донецкое агентство новостей. - Сейчас эти материалы тщательно скрывают в лесополосе".

По его мнению, таким образом Киев намерен реализовать один из пунктов ранее заявленного им плана "ползучего захвата территории". "Едва ли украинская сторона, приняв такое решение, руководствовалась заботой о мирном населении, которое ежедневно пересекает пропускные пункты. Вопреки договоренности, достигнутой в Минске о разведении сил и средств, Киев всего лишь пытается реализовать свой план "ползучего захвата территории", и не оставляет попыток продвинуться вперед", - добавил он.

В этой связи, подчеркнул представитель ДНР, "донецкое командование намерено обратить внимание на данный факт наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ".

14 апреля секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов заявил, что украинские военные должны "метр за метром, километр за километром продвигаться на восток". По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, такое заявление говорит об отказе выполнять минские соглашения.

В ДНР уже неоднократно фиксировали перемещение позиций украинских силовиков в нарушение "Минска-2". Так, еще в декабре 2015 года полпред республики на переговорах в Минске Денис Пушилин сообщил, что Киев, в нарушение всех договоренностей, взял под свой контроль восемь населенных пунктов, находящихся в буферной зоне, в том числе Широкино, Пищевик, Павлополь, Виноградное, Гнутово, Жованка, Троицкое и Бахмутовка. В конце года в селе Пищевик Волновахского района был развернут контрольно-пропускной пункт. В ДНР неоднократно отмечали, что такие действия Украины ведут к эскалации конфликта в Донбассе.

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