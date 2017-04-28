Reuters: ЕС намерен продлить действие антироссийских санкций

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Евросоюз на предстоящем в июне саммите лидеров ЕС будет добиваться продления действия экономических санкций в отношении России, действие которых истекает 31 июля. Об этом в пятницу сообщило агентство Reuters со ссылкой на близкие к организации мероприятия источники.

По данным агентства, идею продления санкций против России полностью поддерживают Швеция, страны Балтии и Польша, в то время как Италия, Греция, Кипр, Венгрия, Испания и Болгария не уверены в правильности этого решения. "Нам не нравятся санкции", - цитирует агентство источник в Брюсселе, представляющих одну из последних стран. "Для нас это большая потеря в области бизнеса. Однако мы будем держаться вместе с большинством", - добавил дипломат.

Для принятия решения о продлении действующих санкций требуется одобрение всех 28 стран ЕС. "Сначала мы продлим санкции, введенные после воссоединения Крыма с Россией. Действие экономических санкций будет продлено после саммита лидеров ЕС в июне. На это могут повлиять две вещи: президентские выборы во Франции и Трамп", - приводит агентство слова другого источника.

Кандидат от "Национального фронта" Марин Ле Пен, вышедшая во второй тур президентских выборов во Франции, не раз высказывалась против введения санкций в отношении России. В то же время еще один источник Reuters отметил, что несмотря на неопределенность, возникшую после того, как избранный президент США Дональд Трамп вступил в должность, сейчас становится ясно, что позиция Вашингтона не будет идти вразрез с позицией ЕС. Однако, по словам другого источника агентства, США заметно избегают дискуссий о санкциях в отношении России, и страны ЕС не исключают того, что отношения между Москвой и Вашингтоном могут улучшиться. "Возобновление санкций на данный момент не вызывает сомнений, но кто знает, что случится в дальнейшем, если не будет поддержки США", - цитирует агентство дипломата.

В 2014 году Брюссель ввел санкции в отношении Москвы в связи с событиями на Украине и воссоединением Крыма с Россией и неоднократно расширял их и продлевал срок действия этих мер. Были приостановлены переговоры о безвизовом режиме и новом базовом соглашении о сотрудничестве, введен запрет на въезд в страны ЕС для должностных лиц из РФ и заморожены их активы, введены ограничения торгового, финансового и военного характера. В черные списки попал 151 человек и 37 юридических лиц. Секторальные санкции действуют в отношении 20 российских финансовых, нефтедобывающих и оборонных структур.

Россия в свою очередь приняла ответные меры.