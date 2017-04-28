Зидан призвал не поддерживать "Национальный фронт" во втором туре выборов во Франции

ПАРИЖ, 28 апреля. /Корр. ТАСС Арина Лебедева/. Бывший французский футболист, главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан призвал максимально избегать партии "Национальный фронт", кандидат от которой Марин Ле Пен 7 мая примет участие во втором туре президентских выборов во Франции. Об этом сообщает агентство France-Presse.

"Моя позиция остается неизменной с 2002 года. Я далек от всех тех идей, которые пропагандирует "Национальный фронт", - сказал Зидан. - Нужно максимально избегать (голосования за Ле Пен). Радикальные идеи никогда не доводили до добра".

Первый тур президентских выборов прошел во Франции 23 апреля. В нем участвовали 11 кандидатов. По утвержденным Конституционным советом Франции данным, Макрон занял первое место, набрав 24,01% голосов, Ле Пен вышла в следующий тур с результатом 21,30%.