В МИД КНР не разделяют позицию Белого дома об изоляции РФ

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ПЕКИН, 28 апреля. /ТАСС/. Директор Департамента стран Европы и Центральной Азии МИД КНР Гуй Цунъюй назвал заявление Белого дома об изоляции России в ООН позицией исключительно американской стороны.
"Это американское мнение", - сказал он журналистам.
По словам дипломата, об изоляции Китаем России не может быть и речи. "В многоплановом сотрудничестве между Китаем и Россией уже есть очень большие достижения. Только за март и апрель уже четыре представителя руководства Китая посещали Россию, ожидаются плотные контакты лидеров наших стран. Как на таком фоне можно говорить об изоляции Китаем России?" - обратил внимание Гуй Цунъюй.
Он отметил, что между РФ и КНР установлены отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, активизируются связи на высоком и высшем уровне, укрепляется многоплановое сотрудничество. "Как бы не изменилась международная ситуация, наш курс на развитие и углубление отношений всестороннего партнерства и стратегического взаимодействия не изменится", - заверил дипломат.
В четверг пресс-служба Белого дома распространила заявление, в котором говорится, что Трамп "еще больше изолировал Сирию и Россию в ООН посредством успешной дипломатии с председателем Китая Си Цзиньпином".