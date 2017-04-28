В МИД КНР не разделяют позицию Белого дома об изоляции РФ

ПЕКИН, 28 апреля. /ТАСС/. Директор Департамента стран Европы и Центральной Азии МИД КНР Гуй Цунъюй назвал заявление Белого дома об изоляции России в ООН позицией исключительно американской стороны.

"Это американское мнение", - сказал он журналистам.

По словам дипломата, об изоляции Китаем России не может быть и речи. "В многоплановом сотрудничестве между Китаем и Россией уже есть очень большие достижения. Только за март и апрель уже четыре представителя руководства Китая посещали Россию, ожидаются плотные контакты лидеров наших стран. Как на таком фоне можно говорить об изоляции Китаем России?" - обратил внимание Гуй Цунъюй.

Он отметил, что между РФ и КНР установлены отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, активизируются связи на высоком и высшем уровне, укрепляется многоплановое сотрудничество. "Как бы не изменилась международная ситуация, наш курс на развитие и углубление отношений всестороннего партнерства и стратегического взаимодействия не изменится", - заверил дипломат.

В четверг пресс-служба Белого дома распространила заявление, в котором говорится, что Трамп "еще больше изолировал Сирию и Россию в ООН посредством успешной дипломатии с председателем Китая Си Цзиньпином".