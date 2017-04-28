Два истребителя ВВС США F-35 прибыли в Болгарию

ВАШИНГТОН, 28 апреля. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Два истребителя пятого поколения ВВС США F-35 прибыли в пятницу в Болгарию с базы королевских ВВС Лейкенхит в Соединенном Королевстве. Об этом сообщила пресс-служба Европейского командования американских вооруженных сил (ЮКОМ).

"Два американских истребителя F-35 Lightning II и 20 авиатехников прибыли сегодня в Болгарию с базы королевских ВВС в Лейкенхит (Англия)", - отмечается в заявлении.

"Размещение (истребителей) ясно демонстрирует наш национальный вклад в безопасность и коллективную защиту здесь, в Европе", - отметил Верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе американский генерал Кертис Скапарротти.

По его словам, отправка истребителей в Болгарию "показывает, что мы серьезно относимся к территориальной целостности и будем защищать свои интересы с помощью самых передовых возможностей, которые могут предложить" США. В ЮКОМ подчеркнули, что развертывание F-35 "было запланировано заранее и проводилось в тесной координации с болгарским правительством".

Отправка в Европу

Истребители F-35A 15 апреля впервые были дислоцированы на базе Лейкенхит в Соединенном Королевстве. Они прибыли туда с базы ВВС США Хилл в штате Юта.

"Передовое присутствие самолетов F-35 поддерживает мой приоритет, заключающийся в том, чтобы иметь боеготовые... силы здесь, в Европе", - отметил в связи с этим Скапарротти. Он одновременно возглавляет Европейское командование ВС США. Как констатировал Скапарротти, присутствие на европейском континенте F-35 "усиливает потенциал НАТО".

О планах переброски истребителей в Европу в этом году сообщил в феврале глава Боевого командования ВВС США генерал Герберт Карлайл. Как он рассказал, эти летательные аппараты американские ВВС собираются в перспективе направить также в Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР) и на Ближний Восток.

По его словам, Пентагон намерен отправить самолеты F-35A сначала в Европу, "это будет более кратковременное развертывание", а затем - в Тихоокеанский регион, "это будет более продолжительное развертывание". Однако, возможно, эти самолеты, "наоборот, сначала (будут переброшены) на более короткий срок... в Тихоокеанский регион", допустил Карлайл. Как он отметил, пока в министерстве обороны США склоняются к "более кратковременному развертыванию в Европе и затем - более крупному развертыванию в Тихоокеанском регионе". -