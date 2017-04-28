Китай готов активизировать усилия по ядерному разоружению Корейского полуострова

ООН, 28 апреля. /ТАСС/. Китай намерен более интенсивно принимать меры, направленные на денуклеаризацию Корейского полуострова, а также в полной мере выполнять все резолюции Совета Безопасности ООН, касающиеся КНДР. Об этом заявил министр иностранных дел КНР Ван И на пресс-конференции в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.

"В настоящее время ситуация на Корейском полуострове очень напряженная, она находится в критической точке", - сказал он. Министр отметил, что Пекин "согласился активизировать усилия" по ядерному разоружению Корейского полуострова. Он также указал, что приоритетом для КНР является "поддержание мира и стабильности на полуострове, не допущение хаоса и войны" на нем.

Министру был задан вопрос о том, готов ли Китай ввести односторонние санкции против КНДР в случае новых ядерных испытаний. "Мы продолжим строго и в полном объеме выполнять все резолюции, связанные с КНДР", - ответил Ван И. Он добавил, что главная цель запланированного на пятницу заседания СБ ООН - "предотвратить возможные конфликты".

В четверг госсекретарь США Рекс Тиллерсон в интервью телеканалу Fox News выступил с утверждением, что Пекин заявил о готовности ввести санкции при новом ядерном испытании. По словам главы американской дипломатии, китайские власти уведомили Вашингтон о том, что вынесли северокорейскому руководству соответствующее предупреждение.

Ситуация на Корейском полуострове обострилась в начале прошлого года, когда Пхеньян осуществил ядерное испытание и позднее запустил баллистическую ракету с искусственным спутником Земли. В сентябре 2016 года КНДР провела еще одно ядерное испытание, а в течение года произвела более 20 ракетных пусков. Ранее в этом месяце КНДР провела попытку очередного ракетного запуска, которая, по данным ВС США, оказалась безуспешной: ракета взорвалась практически сразу после старта.