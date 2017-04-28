Китай готов активизировать усилия по ядерному разоружению Корейского полуострова

Правительство на грани закрытия: повторится ли приостановка работы госучреждений СШАМеждународная панорама 28 апреля, 18:00
Алоян проведет бой с никарагуанцем Кардосой 11 мая за интерконтинентальный титул WBAСпорт 28 апреля, 18:00
Не зажечь в праздники: как избежать лесного пожараОбщество 28 апреля, 18:00
Совет Европы удовлетворен работой Минспорта РФ по борьбе с допингомСпорт 28 апреля, 17:42
Средства для российских библиотек собирают в интернетеСоциальная ответственность 28 апреля, 17:42
Жители Лос-Анджелеса смогут собирать дома в "онлайн-конструкторе"Социальная ответственность 28 апреля, 17:38
Опора на вузы: как наука определит будущее российских регионовОбщество 28 апреля, 17:35
Жюри премии "Аврора" выбрало финалистовСоциальная ответственность 28 апреля, 17:32
Тихвинский вагоностроительный завод инвестирует 300 млн рублей в улучшение условий трудаНовости партнеров 28 апреля, 17:32
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ООН, 28 апреля. /ТАСС/. Китай намерен более интенсивно принимать меры, направленные на денуклеаризацию Корейского полуострова, а также в полной мере выполнять все резолюции Совета Безопасности ООН, касающиеся КНДР. Об этом заявил министр иностранных дел КНР Ван И на пресс-конференции в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.
"В настоящее время ситуация на Корейском полуострове очень напряженная, она находится в критической точке", - сказал он. Министр отметил, что Пекин "согласился активизировать усилия" по ядерному разоружению Корейского полуострова. Он также указал, что приоритетом для КНР является "поддержание мира и стабильности на полуострове, не допущение хаоса и войны" на нем.
В четверг госсекретарь США Рекс Тиллерсон в интервью телеканалу Fox News выступил с утверждением, что Пекин заявил о готовности ввести санкции при новом ядерном испытании. По словам главы американской дипломатии, китайские власти уведомили Вашингтон о том, что вынесли северокорейскому руководству соответствующее предупреждение.
Ситуация на Корейском полуострове обострилась в начале прошлого года, когда Пхеньян осуществил ядерное испытание и позднее запустил баллистическую ракету с искусственным спутником Земли. В сентябре 2016 года КНДР провела еще одно ядерное испытание, а в течение года произвела более 20 ракетных пусков. Ранее в этом месяце КНДР провела попытку очередного ракетного запуска, которая, по данным ВС США, оказалась безуспешной: ракета взорвалась практически сразу после старта.