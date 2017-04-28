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США приглашены на переговоры по Сирии в Астане в качестве наблюдателя

Международная панорама
28 апреля, 17:10 UTC+3 АСТАНА /Корр. ТАСС, Юлия Нитченко

Четвертая международная встреча по урегулированию ситуации в Сирии намечена на 3-4 мая

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Международные переговоры по сирийскому урегулированию в Астане, 24 января, 2017

Международные переговоры по сирийскому урегулированию в Астане, 24 января, 2017

© EPA/IGOR KOVALENKO

АСТАНА, 28 апреля. /Корр. ТАСС Юлия Нитченко/. Госдепартамент США получил приглашение на международную встречу в Астане по урегулированию ситуации в Сирии в качестве наблюдателя. Об этом в пятницу сообщило посольство США в Казахстане.

"Государственный департамент получил приглашение принять участие в межсирийских переговорах в Астане на следующей неделе в качестве наблюдателя", - отмечается в сообщении.

Четвертая международная встреча высокого уровня по урегулированию ситуации в Сирии намечена в Астане на 3-4 мая. В предыдущей международной встрече по Сирии, которая прошла 14-15 марта в рамках астанинского процесса, приняли участие делегации стран - гарантов режима прекращения боевых действий - России, Турции и Ирана, а также представители ООН, Иордании, США, правительства Сирии.

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