США приглашены на переговоры по Сирии в Астане в качестве наблюдателя

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АСТАНА, 28 апреля. /Корр. ТАСС Юлия Нитченко/. Госдепартамент США получил приглашение на международную встречу в Астане по урегулированию ситуации в Сирии в качестве наблюдателя. Об этом в пятницу сообщило посольство США в Казахстане.
"Государственный департамент получил приглашение принять участие в межсирийских переговорах в Астане на следующей неделе в качестве наблюдателя", - отмечается в сообщении.
Четвертая международная встреча высокого уровня по урегулированию ситуации в Сирии намечена в Астане на 3-4 мая. В предыдущей международной встрече по Сирии, которая прошла 14-15 марта в рамках астанинского процесса, приняли участие делегации стран - гарантов режима прекращения боевых действий - России, Турции и Ирана, а также представители ООН, Иордании, США, правительства Сирии.