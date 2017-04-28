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Франция приветствует назначение Муле главой комиссии ООН и ОЗХО по расследованию химатак

Международная панорама
28 апреля, 17:18 UTC+3 ПАРИЖ /Корр. ТАСС, Арина Лебедева

Министр иностранных дел Франции также поблагодарил его предшественницу на посту Вирджинию Гамбу

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ПАРИЖ, 28 апреля. /Корр. ТАСС Арина Лебедева/. Франция приветствует назначение Эдмона Муле новым главой Совместного механизма ООН и Организации по запрещению химического оружия по расследованию (СМР) случаев применения отравляющих веществ в сирийском конфликте. Об этом говорится в заявлении министра иностранных дел страны Жан-Марка Эйро.

"Франция также благодарит покидающую этот пост Вирджинию Гамбу за приверженность и выдающуюся работу на этом посту в последние месяцы", - отмечается в заявлении. В нем подчеркивается, что совместный механизм по расследованию химических атак имеет "первостепенное значение".

В заявлении МИД Франции подчеркивается, что в последних докладах СМР приведены доказательства использования в прошлом году правительственными силами Сирии химического оружия против мирного населения как минимум в трех случаях, а также в одном случае - боевиками террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ). "Химическая атака 4 апреля в Идлибе подтверждает срочность этой темы", - говорится в сообщении.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назначил в четверг гватемальца Эдмона Муле главой Совместного механизма ООН и ОЗХО по расследованию химических атак. Эдмон Муле ранее занимал пост начальника канцелярии генерального секретаря Пан Ги Муна.

Совместный механизм по расследованию был создан по решению Совбеза ООН в 2015 году для установления виновных в совершении химических атак в Сирии. Следователи изучают только инциденты, подтвержденные Миссией ОЗХО по установлению фактов, которая ведет работу с 2014 года.

В течение 2016 года СМР изучила девять случаев применения отравляющих веществ, возложив ответственность за три из них на правительственные силы, а еще за один - на боевиков ИГ. В прошлом ноябре Совет Безопасности продлил работу комиссии на один год, предписав специалистам уделить внимание деятельности террористов по разработке боевых отравляющих веществ.

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