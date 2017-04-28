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Парламент Черногории проголосовал за вступление в НАТО

Международная панорама
28 апреля, 17:15 дата обновления: 28 апреля, 17:21 UTC+3

Бойкотирующая последние месяцы заседания парламента оппозиция не участвовала в голосовании, а проводила протестную акцию у стен здания

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Заседание парламента Черногории, Цетине, 28 апреля

Заседание парламента Черногории, Цетине, 28 апреля

© REUTERS/Stevo Vasiljevic

ЦЕТИНЕ, 28 апреля. /Корр. ТАСС Павел Бушуев/. Скупщина (парламент) Черногории проголосовала за вступление в Североатлантический альянс. Трансляция заседания велась в прямом эфире на сайте парламента.

За принятие законопроекта о подтверждении Североатлантического договора и протокола к Североатлантическому договору о вступлении Греции и Турции проголосовали 46 депутатов из 81. Оппозиция, бойкотирующая последние месяцы заседания парламента, в голосовании не участвовала, а проводила акцию протеста у стен здания.

История вопроса

Верхняя палата Конгресса США ратифицировала протокол о вступлении Черногории в НАТО 28 марта. "За" тогда было подано 97 голосов, "против" - только 2. Долгое время Сенат не ставил этот вопрос на голосование.

План действий по членству в НАТО Черногория получила на саммите альянса в декабре 2009 года. В мае 2016 года был подписан протокол о вступлении Черногории в НАТО, после чего республика обрела статус наблюдателя в альянсе. После ратификации этого протокола всеми государствами альянса и Черногорией эта страна станет 29-м членом НАТО. Протокол к настоящему времени ратифицировали 24 из 28 стран-членов организации.

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После распада СССР и соцлагеря членами НАТО были 12 государств. В 1999 году к ним добавились Венгрия, Польша и Чехия, в 2004 году - Болгария, Латвия, Литва, Румыния, Словакия, Словения и Эстония, в 2009 году - Албания и Хорватия. В настоящее время Организация Североатлантического договора объединяет 28 стран и политика открытых дверей сохраняется. В числе кандидатов на вступление в НАТО фигурирует Македония, в 2008 году в Бухаресте на саммите альянса было принято решение о начале программы присоединения к блоку Грузии и Украины.

Россия исходит из того, что расширение НАТО привело к росту напряженности в Европе. На этот факт обратил внимание министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая 18 февраля на Мюнхенской конференции по безопасности. По его словам, расширение НАТО "привело к небывалому за последние 30 лет уровню напряженности в Европе" и, "если судить по некоторым выступлениям на Мюнхенской конференции, холодная война так и не окончилась".

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