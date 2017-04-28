Украина запретила документальный фильм об убитом в 2015 году журналисте Олесе Бузине

КИЕВ, 28 апреля. /ТАСС/. Государственное агентство Украины по вопросам кино (Госкино) запретило распространение и демонстрацию документального фильма об убитом в 2015 году украинском писателе и журналистке Олесе Бузине. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба ведомства.

"Просмотрев документальный фильм "Олесь Бузина: жизнь вне времени" экспертная комиссия (действует при Госкино - прим. ТАСС) большинством голосов приняла решение запретить демонстрации этого фильма на территории Украины в связи с выявленными в нем нарушениями действующего законодательства", - говорится в сообщении ведомства, опубликованном в Facebook.

При этом суть нарушений в Госкино не уточнили.

Фильм "Олесь Бузина: жизнь вне времени" появился в свободном доступе сети "Ютьюб" (Youtube) в январе 2017 года. Согласно описанию, работа является некоммерческим проектом и состоит из "воспоминаний и размышлений" коллег и друзей покойного. Также в фильме использованы материалы из открытых источников. На данный момент ленту просмотрело около 30 тысяч человек.

Олесь Бузина - известный журналист, писатель и телеведущий, автор книг "Вурдалак Тарас Шевченко", "Союз плуга и тризуба. Как придумали Украину", бывший шеф-редактор газеты "Сегодня", покинувший издание из-за цензуры. Публициста убили 16 апреля 2015 года днем возле его дома на улице Дегтяревской в Киеве. По информации МВД, преступники выпустили в журналиста пять пуль. Двое подозреваемых по делу Бузины - Андрей Медведько и Денис Полищук - были отпущены в конце 2015 года под домашний арест.